Yuri_61 написав:ось знайшов: Водночас, аналітик радить поки не міняти долари на гривні, особливо якщо у цьому немає нагальної потреби – "бо ви отримаєте дуже мало одиниць національної валюти".
Експерт прогнозує, що у 2023 році Національний банк зафіксує курс долара на рівні 43-44 гривні, і в результаті цього курс в обмінниках зросте до 50-51 гривні. Лупоносов переконаний, що такий курс був би "справедливим" і у такий спосіб НБУ збалансує валютний ринок.
Таким чином, для тих, хто хоче купити готівковий долар немає суттєвої різниці, коли це зробити – до Нового року чи після нього. У найближчому майбутньому курс очікується стабільним.
Водночас, тим, хто хоче продати долар, краще відмовитися від цієї ідеї і приберегти свої заощадження. Адже у 2023 році курс по 50 гривень за долар цілком можливий.
alex lem написав:Яку Ви економіку рахуєте? Та що без світла загибається? Як робить? Коли обленерго як хоче так і виключає? Як перевірка їх раком поставить і раптом вже світло не треба вимикати.
Сейчас экономика такая: гривна со станка -> обменка. Интересно, в каком виде будет существовать экономика в следующем году, в свете обещания НБУ отказаться от станка? Да и остальные пункты меморандума с МВФ интересные, типа повышения собираемости налогов и сборов, урезания расходов и т.д.
Мне эти меморандумы напоминают решения пленумов ЦК. "углУбить" и прочее нереализуемое. Давно на них не смотрю.