Yuri_61 написав:ось знайшов: Водночас, аналітик радить поки не міняти долари на гривні, особливо якщо у цьому немає нагальної потреби – "бо ви отримаєте дуже мало одиниць національної валюти".
Експерт прогнозує, що у 2023 році Національний банк зафіксує курс долара на рівні 43-44 гривні, і в результаті цього курс в обмінниках зросте до 50-51 гривні. Лупоносов переконаний, що такий курс був би "справедливим" і у такий спосіб НБУ збалансує валютний ринок.
Таким чином, для тих, хто хоче купити готівковий долар немає суттєвої різниці, коли це зробити – до Нового року чи після нього. У найближчому майбутньому курс очікується стабільним.
Водночас, тим, хто хоче продати долар, краще відмовитися від цієї ідеї і приберегти свої заощадження. Адже у 2023 році курс по 50 гривень за долар цілком можливий.
alex lem написав:Яку Ви економіку рахуєте? Та що без світла загибається? Як робить? Коли обленерго як хоче так і виключає? Як перевірка їх раком поставить і раптом вже світло не треба вимикати.
Сейчас экономика такая: гривна со станка -> обменка. Интересно, в каком виде будет существовать экономика в следующем году, в свете обещания НБУ отказаться от станка? Да и остальные пункты меморандума с МВФ интересные, типа повышения собираемости налогов и сборов, урезания расходов и т.д.
Мне эти меморандумы напоминают решения пленумов ЦК. "углУбить" и прочее нереализуемое. Давно на них не смотрю.
Ключевые индикаторы инфляции в США прохладны, потребительские расходы останавливаются, поскольку ФРС приближается к пику ставки — Bloomberg
ФРС терпит большие операционные убытки Он теряет около 12 миллиардов долларов в неделю, а процентные расходы намного превышают его процентный доход.
За десятилетие средний капитал 10 самых богатых людей увеличился почти в три раза – с 39 до 115 миллиардов долларов. Фактически, первым миллиардером, преодолевшим порог в 100 миллиардов долларов, был Джефф Безос в 2018 году, когда он занял первое место в списке, сдвинув Билла Гейтса. Однако сейчас почти все (кроме Стива Балмера и Мукеша Амбани) в десятке самых богатых людей мира преодолели отметку в 100 миллиардов долларов.
Востаннє редагувалось Игорь в Нед 25 гру, 2022 19:55, всього редагувалось 2 разів.
Habib написав:в каком виде будет существовать экономика в следующем году, в свете обещания НБУ отказаться от станка?
Ну не зовсім:
У разі дефіциту зовнішнього фінансування на початку наступного року Національний банк України може викупити облігації внутрішньої державної позики на суму до 50 млрд грн. Про це йдеться у матеріалах МВФ щодо погодженої з урядом України Моніторингової програми із залученням ради директорів Фонду https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/mvf-dozvoli ... riven.html
Дюрі-бачі Ну це якраз і такий розрахунок саме на початку року можливі затримки бажаної допомоги, а далі очікуються надходження. З другого боку, якщо щось не спрацює, то погодять нову суму емісії. Важко зараз спрогнозувати пересічному, хотілось би, щоб хоч очільники не гадали, а мали чітку уяву всього цього. Але думаю певний ріст курсу інвалюти в січні мав би бути.