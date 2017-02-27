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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10196101971019810199>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 138
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
36
40,50-41,00
20%
27
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
9
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:40

  Yuri_61 написав:ось знайшов:
Водночас, аналітик радить поки не міняти долари на гривні, особливо якщо у цьому немає нагальної потреби – "бо ви отримаєте дуже мало одиниць національної валюти".

Експерт прогнозує, що у 2023 році Національний банк зафіксує курс долара на рівні 43-44 гривні, і в результаті цього курс в обмінниках зросте до 50-51 гривні. Лупоносов переконаний, що такий курс був би "справедливим" і у такий спосіб НБУ збалансує валютний ринок.

Таким чином, для тих, хто хоче купити готівковий долар немає суттєвої різниці, коли це зробити – до Нового року чи після нього. У найближчому майбутньому курс очікується стабільним.

Водночас, тим, хто хоче продати долар, краще відмовитися від цієї ідеї і приберегти свої заощадження. Адже у 2023 році курс по 50 гривень за долар цілком можливий.

https://progroshi.news/news/finansi/kup ... -3352.html

такий аналітичний період - найближче майбутнє.
а хто помилиться з оцінкою строків - долар вже по 50 буде купляти :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:57

  Habib написав:
  alex lem написав:Яку Ви економіку рахуєте? Та що без світла загибається? Як робить? Коли обленерго як хоче так і виключає? Як перевірка їх раком поставить і раптом вже світло не треба вимикати.

Сейчас экономика такая: гривна со станка -> обменка.
Интересно, в каком виде будет существовать экономика в следующем году, в свете обещания НБУ отказаться от станка? Да и остальные пункты меморандума с МВФ интересные, типа повышения собираемости налогов и сборов, урезания расходов и т.д.

Мне эти меморандумы напоминают решения пленумов ЦК. "углУбить" и прочее нереализуемое. Давно на них не смотрю.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:Незрозуміло зростання імпорту послуг - було 12, стало 20 ярдів дол - які є думки, за рахунок чого?

Фінансові послуги напевно, ті ж платежі Візі/Мастеру
Ну і логістика
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:09

Yuri_61 Як на 50 на кінець 23 року занадто оптимістична оцінка, яка була справедлива до атак на енергетику. Добре якщо 50 втримають курс НБУ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:35

Зображення
Ключевые индикаторы инфляции в США прохладны, потребительские расходы останавливаются, поскольку ФРС приближается к пику ставки — Bloomberg



Зображення
ФРС терпит большие операционные убытки
Он теряет около 12 миллиардов долларов в неделю, а процентные расходы намного превышают его процентный доход.



За десятилетие средний капитал 10 самых богатых людей увеличился почти в три раза – с 39 до 115 миллиардов долларов.
Фактически, первым миллиардером, преодолевшим порог в 100 миллиардов долларов, был Джефф Безос в 2018 году, когда он занял первое место в списке, сдвинув Билла Гейтса. Однако сейчас почти все (кроме Стива Балмера и Мукеша Амбани) в десятке самых богатых людей мира преодолели отметку в 100 миллиардов долларов.
Востаннє редагувалось Игорь в Нед 25 гру, 2022 19:55, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Habib написав:в каком виде будет существовать экономика в следующем году, в свете обещания НБУ отказаться от станка?

Ну не зовсім:
У разі дефіциту зовнішнього фінансування на початку наступного року Національний банк України може викупити облігації внутрішньої державної позики на суму до 50 млрд грн. Про це йдеться у матеріалах МВФ щодо погодженої з урядом України Моніторингової програми із залученням ради директорів Фонду https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/mvf-dozvoli ... riven.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 19:49

Ой+ ну 50 млрд це на 2-3 місяці закрити диру в бюджеті, а далі?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:00

Дюрі-бачі Ну це якраз і такий розрахунок саме на початку року можливі затримки бажаної допомоги, а далі очікуються надходження. З другого боку, якщо щось не спрацює, то погодять нову суму емісії.
Важко зараз спрогнозувати пересічному, хотілось би, щоб хоч очільники не гадали, а мали чітку уяву всього цього. Але думаю певний ріст курсу інвалюти в січні мав би бути.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 21:04

Ой+ Так надходження (менше 5 млрд./міс.) розраховані з показників економіки до атак на енергетику. Про потрібні в нових реаліях 7-8 млрд./міс. допомоги я щось не чув.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:01

Курс нал за 50 уже в Украине имеется.
Мелитополь :(
Игорь Алексеевич
 
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