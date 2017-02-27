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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 гру, 2022 22:07
Shaman написав:
Експорт послуг на рівні, зменшення 1,6
ярдів дол, з 14,7
до 13,1
- тобто не все погано, не всі ІТ поїхали
Незрозуміло зростання імпорту послуг - було 12
, стало 20
ярдів дол - [b]які є думки, за рахунок чого?
)
та який там імпорт послуг під час війни? щось може є, але більша частина мабуть схема по виведенню валюти за кордон, по факту таке виведення проспонсороване міжнародною допомогою
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