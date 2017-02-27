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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10196101971019810199

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 138
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
36
40,50-41,00
20%
27
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
9
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:07

  Shaman написав:
Експорт послуг на рівні, зменшення 1,6 ярдів дол, з 14,7 до 13,1 - тобто не все погано, не всі ІТ поїхали :)
Незрозуміло зростання імпорту послуг - було 12, стало 20 ярдів дол - [b]які є думки, за рахунок чого?
)


та який там імпорт послуг під час війни? щось може є, але більша частина мабуть схема по виведенню валюти за кордон
Востаннє редагувалось R12 в Нед 25 гру, 2022 22:37, всього редагувалось 1 раз.
R12
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 22:36

  R12 написав:
  Shaman написав:
Експорт послуг на рівні, зменшення 1,6 ярдів дол, з 14,7 до 13,1 - тобто не все погано, не всі ІТ поїхали :)
Незрозуміло зростання імпорту послуг - було 12, стало 20 ярдів дол - [b]які є думки, за рахунок чого?
)


та який там імпорт послуг під час війни? щось може є, але більша частина мабуть схема по виведенню валюти за кордон, по факту таке виведення проспонсороване міжнародною допомогою

я теж про це подумав - вивести гроші не можна - починають малювати послуги :(
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:24

  Дюрі-бачі написав:Ой+ ну 50 млрд це на 2-3 місяці закрити диру в бюджеті, а далі?

Є відчуття, що промисловість буде -70%
Zebra
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