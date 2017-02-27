Shaman написав: Експорт послуг на рівні, зменшення 1,6 ярдів дол, з 14,7 до 13,1 - тобто не все погано, не всі ІТ поїхали Незрозуміло зростання імпорту послуг - було 12, стало 20 ярдів дол - [b]які є думки, за рахунок чого? )
та який там імпорт послуг під час війни? щось може є, але більша частина мабуть схема по виведенню валюти за кордон
Востаннє редагувалось R12 в Нед 25 гру, 2022 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав: Експорт послуг на рівні, зменшення 1,6 ярдів дол, з 14,7 до 13,1 - тобто не все погано, не всі ІТ поїхали Незрозуміло зростання імпорту послуг - було 12, стало 20 ярдів дол - [b]які є думки, за рахунок чого? )
та який там імпорт послуг під час війни? щось може є, але більша частина мабуть схема по виведенню валюти за кордон, по факту таке виведення проспонсороване міжнародною допомогою
я теж про це подумав - вивести гроші не можна - починають малювати послуги