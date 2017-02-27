Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 гру, 2022 22:07
Shaman написав:
Експорт послуг на рівні, зменшення
1,6
ярдів дол, з
14,7
до
13,1
- тобто не все погано, не всі ІТ поїхали
Незрозуміло зростання імпорту послуг - було
12
, стало
20
ярдів дол - [b]які є думки, за рахунок чого?
)
та який там імпорт послуг під час війни? щось може є, але більша частина мабуть схема по виведенню валюти за кордон
Востаннє редагувалось
R12
в Нед 25 гру, 2022 22:37, всього редагувалось 1 раз.
R12
Повідомлень: 53
З нами з: 16.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: Нед 25 гру, 2022 22:36
R12 написав: Shaman написав:
Експорт послуг на рівні, зменшення
1,6
ярдів дол, з
14,7
до
13,1
- тобто не все погано, не всі ІТ поїхали
Незрозуміло зростання імпорту послуг - було
12
, стало
20
ярдів дол - [b]які є думки, за рахунок чого?
)
та який там імпорт послуг під час війни? щось може є, але більша частина мабуть схема по виведенню валюти за кордон, по факту таке виведення проспонсороване міжнародною допомогою
я теж про це подумав - вивести гроші не можна - починають малювати послуги
Shaman
Повідомлень: 2679
З нами з: 29.09.19
Подякував: 382 раз.
Подякували: 815 раз.
Профіль
1
3
Додано: Нед 25 гру, 2022 23:24
Дюрі-бачі написав: Ой+
ну 50 млрд це на 2-3 місяці закрити диру в бюджеті, а далі?
Є відчуття, що промисловість буде -70%
Zebra
Повідомлень: 11775
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1749 раз.
Подякували: 2575 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 26 гру, 2022 00:02
Привіт, таке питання коли буде найближче засідання НБУ на якому можуть підняти курс? 24 січня?
lognero2
Повідомлень: 3
З нами з: 07.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 гру, 2022 00:03
to shaman
я думаю, это обнал и переводы гривны с карт за рубеж и оплаты в интернете
alexanderbukin93
Повідомлень: 15
З нами з: 20.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 гру, 2022 01:19
lognero2 написав:
Привіт, таке питання коли буде найближче засідання НБУ на якому можуть підняти курс? 24 січня?
Не парьтесь, Пишний казав що підіймати до весни не будуть.
https://forbes.ua/news/nbu-ne-bachit-pi ... 2022-10166
BIGor
Повідомлень: 7094
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1497 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 гру, 2022 02:01
BIGor Пригадую, що напередодні минулого підвищення речники з НБУ заявляли аналогічне. Не пам'ятаю точно, чи сам Шевченко таке ж казав, чи то на нього посилались "інсайдери"
Visky
Повідомлень: 1014
З нами з: 27.04.10
Подякував: 89 раз.
Подякували: 97 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 гру, 2022 08:30
Запорожье
40,55/40,75 42,40/42,90
edvardd
Повідомлень: 8219
З нами з: 20.11.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2659 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 гру, 2022 08:35
Shaman написав:
Незрозуміло зростання імпорту послуг - було
12
, стало
20
ярдів дол -
які є думки, за рахунок чого?
Реклама в гуглі, соцмережах. Комісії з продажів/послуг на платформах типу Etsy, Upwork, Amazon і таке інше
amtrans
Повідомлень: 723
З нами з: 20.10.08
Подякував: 314 раз.
Подякували: 243 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 гру, 2022 09:40
Starikan написав:
Мне эти меморандумы напоминают решения пленумов ЦК. "углУбить" и прочее нереализуемое. Давно на них не смотрю.
Вобщем да, но обычно под соусом "МВФ требует" проводят "непопулярные реформы" (повышение тарифов, урезание расходов), которые ничем кроме скандалов и кризисов не заканчиваются
Я вообще не понимаю, зачем нам МВФ с его требованиями, если руководители государства рассказывают про триллионы репараций? Или опять врут?
Habib
Повідомлень: 37
З нами з: 18.11.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
31749
35300961
1698
12605927
7975
22877100
Вів 27 вер, 2022 13:06 Vic