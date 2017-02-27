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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10197101981019910200

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 139
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
36
40,50-41,00
19%
27
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:49

Habib
Коли вони ще будуть?
до них дожити потрібно
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:29

  Habib написав:
  Starikan написав:Мне эти меморандумы напоминают решения пленумов ЦК. "углУбить" и прочее нереализуемое. Давно на них не смотрю.

Вобщем да, но обычно под соусом "МВФ требует" проводят "непопулярные реформы" (повышение тарифов, урезание расходов), которые ничем кроме скандалов и кризисов не заканчиваются

Я вообще не понимаю, зачем нам МВФ с его требованиями, если руководители государства рассказывают про триллионы репараций? Или опять врут?


Просто они умные и понимают, что репарации принадлежат победителям после войны. И как только мы победим, то сразу выяснится, что это не совсем мы победили, а если ближе посмотреть, то вообще не мы, а ЕС, США и прочие члены НАТО поставляющие вооружение, финансы и своих граждан для войны с агрессором. Вот они то и будут получать те самые репарации. Или вы реально верите, что нам все дают за потому что мы такие великолепные на холяву?)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Только холяву не трогайте!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:15

  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,75
42,40/42,90

40,45/40,65
42,35/42,85
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:40,45/40,65
42,35/42,85

Все. Поїздку скасовую.
Investor_K
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  #<1 ... 10197101981019910200
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