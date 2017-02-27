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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 гру, 2022 09:49
Habib
Коли вони ще будуть?
до них дожити потрібно
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Додано: Пон 26 гру, 2022 10:29
Habib написав: Starikan написав:
Мне эти меморандумы напоминают решения пленумов ЦК. "углУбить" и прочее нереализуемое. Давно на них не смотрю.
Вобщем да, но обычно под соусом "МВФ требует" проводят "непопулярные реформы" (повышение тарифов, урезание расходов), которые ничем кроме скандалов и кризисов не заканчиваются
Я вообще не понимаю, зачем нам МВФ с его требованиями, если руководители государства рассказывают про триллионы репараций? Или опять врут?
Просто они умные и понимают, что репарации принадлежат победителям после войны. И как только мы победим, то сразу выяснится, что это не совсем мы победили, а если ближе посмотреть, то вообще не мы, а ЕС, США и прочие члены НАТО поставляющие вооружение, финансы и своих граждан для войны с агрессором. Вот они то и будут получать те самые репарации. Или вы реально верите, что нам все дают за потому что мы такие великолепные на холяву?)
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Додано: Пон 26 гру, 2022 10:44
Только холяву не трогайте!
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:15
edvardd написав:
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:21
edvardd написав:
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Все. Поїздку скасовую.
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