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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:12
Habib написав: Starikan написав:
Мне эти меморандумы напоминают решения пленумов ЦК. "углУбить" и прочее нереализуемое. Давно на них не смотрю.
Вобщем да, но обычно под соусом "МВФ требует" проводят "непопулярные реформы" (повышение тарифов, урезание расходов), которые ничем кроме скандалов и кризисов не заканчиваются
Я вообще не понимаю, зачем нам МВФ с его требованиями, если руководители государства рассказывают про триллионы репараций? Или опять врут?
и каким боком репарации к тарифам?
так давайте щас все на халву раздавать - репарации же. коммунизм настал
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mephala
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:19
На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, было только плановое погашение. На неделе также был досрочный возврат немалых сумм.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 2.825 млрд. грн. (неделей ранее 2.21 млрд. грн.). Общая сумма задолженности опустилась ниже 40 млрд.
Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 16.293 млрд. грн. (неделей ранее 30.805 млрд. грн.)
На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 400 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 19.118 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 18.015 млрд. грн).
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 282.685 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 504.224 млрд. грн. (неделей ранее 495.382 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 31.46 млрд. грн. (неделей ранее 79.78 млрд. грн.) Расходы средние. Ожидание их увеличения в конце года пока не оправдываются.
За неделю было обналичено 5.705 млрд. грн. (неделей ранее 6.479 млрд. грн.) Спрос на наличные остается высоким, что огорчает, но не удивляет, учитывая ситуацию в энергетике.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 8,00;
Продал – 449,12.
Вернулись к привычным показателям.
Неделя удивила спокойствием в мине финансов. Все показатели на среднем уровне.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:27
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............26.12.2022.........27.12.2022
дата розрахунку............23.12.2022..........26.12.2022
Євро...............................38,834.................38,8432...+0.02%
Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0622 (вчера 1.0619)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.32 (вчера 104.22)
В США выходной, биржи закрыты, показатель взят последний, около полуночи.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:56
mephala написав:
и каким боком репарации к тарифам?
так давайте щас все на халву раздавать - репарации же. коммунизм настал
Візьмем частину реперацій нафтою і газом.
А щодо тарифів: то собівартість видобутку газу в нас ~3 грн. / м3. Й так платимо забагато.
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