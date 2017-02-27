Додано: Пон 26 гру, 2022 15:19

На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, было только плановое погашение. На неделе также был досрочный возврат немалых сумм.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 2.825 млрд. грн. (неделей ранее 2.21 млрд. грн.). Общая сумма задолженности опустилась ниже 40 млрд.

Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 16.293 млрд. грн. (неделей ранее 30.805 млрд. грн.)



На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 400 млрд.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 19.118 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 18.015 млрд. грн).



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 282.685 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 504.224 млрд. грн. (неделей ранее 495.382 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 31.46 млрд. грн. (неделей ранее 79.78 млрд. грн.) Расходы средние. Ожидание их увеличения в конце года пока не оправдываются.



За неделю было обналичено 5.705 млрд. грн. (неделей ранее 6.479 млрд. грн.) Спрос на наличные остается высоким, что огорчает, но не удивляет, учитывая ситуацию в энергетике.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 8,00;

Продал – 449,12.

Вернулись к привычным показателям.



Неделя удивила спокойствием в мине финансов. Все показатели на среднем уровне.