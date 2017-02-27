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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10198101991020010201

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 140
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
36
40,50-41,00
20%
28
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 15:19

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, было только плановое погашение. На неделе также был досрочный возврат немалых сумм.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 2.825 млрд. грн. (неделей ранее 2.21 млрд. грн.). Общая сумма задолженности опустилась ниже 40 млрд.
Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 16.293 млрд. грн. (неделей ранее 30.805 млрд. грн.)

На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 400 млрд.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 19.118 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 18.015 млрд. грн).

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 282.685 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 504.224 млрд. грн. (неделей ранее 495.382 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 31.46 млрд. грн. (неделей ранее 79.78 млрд. грн.) Расходы средние. Ожидание их увеличения в конце года пока не оправдываются.

За неделю было обналичено 5.705 млрд. грн. (неделей ранее 6.479 млрд. грн.) Спрос на наличные остается высоким, что огорчает, но не удивляет, учитывая ситуацию в энергетике.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 8,00;
Продал – 449,12.
Вернулись к привычным показателям.

Неделя удивила спокойствием в мине финансов. Все показатели на среднем уровне.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 15:27

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............26.12.2022.........27.12.2022
дата розрахунку............23.12.2022..........26.12.2022
Євро...............................38,834.................38,8432...+0.02%
Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0622 (вчера 1.0619)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.32 (вчера 104.22)
В США выходной, биржи закрыты, показатель взят последний, около полуночи.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 15:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:и каким боком репарации к тарифам?
так давайте щас все на халву раздавать - репарации же. коммунизм настал

Візьмем частину реперацій нафтою і газом.
А щодо тарифів: то собівартість видобутку газу в нас ~3 грн. / м3. Й так платимо забагато.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:04

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,75
42,40/42,90

40,45/40,65
42,35/42,85

40,55/40,75
42,40/42,75
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:17

  Izya Cy написав:
  Habib написав:
  Starikan написав:Мне эти меморандумы напоминают решения пленумов ЦК. "углУбить" и прочее нереализуемое. Давно на них не смотрю.

Вобщем да, но обычно под соусом "МВФ требует" проводят "непопулярные реформы" (повышение тарифов, урезание расходов), которые ничем кроме скандалов и кризисов не заканчиваются

Я вообще не понимаю, зачем нам МВФ с его требованиями, если руководители государства рассказывают про триллионы репараций? Или опять врут?


Просто они умные и понимают, что репарации принадлежат победителям после войны. И как только мы победим, то сразу выяснится, что это не совсем мы победили, а если ближе посмотреть, то вообще не мы, а ЕС, США и прочие члены НАТО поставляющие вооружение, финансы и своих граждан для войны с агрессором. Вот они то и будут получать те самые репарации. Или вы реально верите, что нам все дают за потому что мы такие великолепные на холяву?)

О, філія рашатудей в ефірі. НАТО нас використовує, найманці з гейропи і боргова яма ...
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  kotyk222 написав:О, філія рашатудей в ефірі. НАТО нас використовує, найманці з гейропи і боргова яма

Один вже в бані (він же Вкладчик) навіки. Інший поки щупає. Поки лише тут вєщают, вони ще живі. Але якщо виходять на тонкий лід у військову тему - відразу валяться під воду і більше не виходять.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.

Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.

Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.

Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.

Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.

Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.

Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:51

  Izya Cy написав:
  Habib написав:
  Starikan написав:Вобщем да, но обычно под соусом "МВФ требует" проводят "непопулярные реформы" (повышение тарифов, урезание расходов), которые ничем кроме скандалов и кризисов не заканчиваются

Я вообще не понимаю, зачем нам МВФ с его требованиями, если руководители государства рассказывают про триллионы репараций? Или опять врут?


Просто они умные и понимают, что репарации принадлежат победителям после войны. И как только мы победим, то сразу выяснится, что это не совсем мы победили, а если ближе посмотреть, то вообще не мы, а ЕС, США и прочие члены НАТО поставляющие вооружение, финансы и своих граждан для войны с агрессором. Вот они то и будут получать те самые репарации. Или вы реально верите, что нам все дают за потому что мы такие великолепные на холяву?)

О, філія рашатудей в ефірі. НАТО нас використовує, найманці з гейропи і боргова яма ...

Думаете просто самоучки или по методичке пишут с отчетом на орбитальную станцию?
Анд_рей
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