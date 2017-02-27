На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, было только плановое погашение. На неделе также был досрочный возврат немалых сумм. В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 2.825 млрд. грн. (неделей ранее 2.21 млрд. грн.). Общая сумма задолженности опустилась ниже 40 млрд. Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 16.293 млрд. грн. (неделей ранее 30.805 млрд. грн.)
На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 400 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 19.118 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 18.015 млрд. грн).
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 282.685 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 504.224 млрд. грн. (неделей ранее 495.382 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 31.46 млрд. грн. (неделей ранее 79.78 млрд. грн.) Расходы средние. Ожидание их увеличения в конце года пока не оправдываются.
За неделю было обналичено 5.705 млрд. грн. (неделей ранее 6.479 млрд. грн.) Спрос на наличные остается высоким, что огорчает, но не удивляет, учитывая ситуацию в энергетике.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 8,00; Продал – 449,12. Вернулись к привычным показателям.
Неделя удивила спокойствием в мине финансов. Все показатели на среднем уровне.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............26.12.2022.........27.12.2022 дата розрахунку............23.12.2022..........26.12.2022 Євро...............................38,834.................38,8432...+0.02% Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0622 (вчера 1.0619)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.32 (вчера 104.22) В США выходной, биржи закрыты, показатель взят последний, около полуночи.
Starikan написав:Мне эти меморандумы напоминают решения пленумов ЦК. "углУбить" и прочее нереализуемое. Давно на них не смотрю.
Вобщем да, но обычно под соусом "МВФ требует" проводят "непопулярные реформы" (повышение тарифов, урезание расходов), которые ничем кроме скандалов и кризисов не заканчиваются
Я вообще не понимаю, зачем нам МВФ с его требованиями, если руководители государства рассказывают про триллионы репараций? Или опять врут?
Просто они умные и понимают, что репарации принадлежат победителям после войны. И как только мы победим, то сразу выяснится, что это не совсем мы победили, а если ближе посмотреть, то вообще не мы, а ЕС, США и прочие члены НАТО поставляющие вооружение, финансы и своих граждан для войны с агрессором. Вот они то и будут получать те самые репарации. Или вы реально верите, что нам все дают за потому что мы такие великолепные на холяву?)
О, філія рашатудей в ефірі. НАТО нас використовує, найманці з гейропи і боргова яма ...
Starikan написав:Вобщем да, но обычно под соусом "МВФ требует" проводят "непопулярные реформы" (повышение тарифов, урезание расходов), которые ничем кроме скандалов и кризисов не заканчиваются
Я вообще не понимаю, зачем нам МВФ с его требованиями, если руководители государства рассказывают про триллионы репараций? Или опять врут?
Просто они умные и понимают, что репарации принадлежат победителям после войны. И как только мы победим, то сразу выяснится, что это не совсем мы победили, а если ближе посмотреть, то вообще не мы, а ЕС, США и прочие члены НАТО поставляющие вооружение, финансы и своих граждан для войны с агрессором. Вот они то и будут получать те самые репарации. Или вы реально верите, что нам все дают за потому что мы такие великолепные на холяву?)
О, філія рашатудей в ефірі. НАТО нас використовує, найманці з гейропи і боргова яма ...
Думаете просто самоучки или по методичке пишут с отчетом на орбитальную станцию?