|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Пон 26 гру, 2022 21:44
BIGor написав:
Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.
Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.
Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.
Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.
Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32460
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1358 раз.
- Подякували: 7638 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 27 гру, 2022 08:47
Запорожье
40,55/40,75
42,35/42,75
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8231
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 2666 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 гру, 2022 12:18
edvardd написав:
Запорожье
40,55/40,75
42,35/42,75
40,60/40,75
42,40/42,80
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8231
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 2666 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 гру, 2022 12:26
Провінція, на зараз 40,65/40,85 доляр. Так і хтілось спитать будуть вийожуваться по поводу кольорові чи ні принесу.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2464
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cvik2071
, zerocool
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31751
|35302918
|
|
|1698
|12606225
|
|
|7975
|22877373
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|