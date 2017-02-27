Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 гру, 2022 21:44
BIGor написав:
Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.
Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування. Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем. Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок. Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 08:47
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edvardd
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Додано: Вів 27 гру, 2022 12:18
edvardd написав:
Запорожье
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Додано: Вів 27 гру, 2022 12:26
Провінція, на зараз 40,65/40,85 доляр. Так і хтілось спитать будуть вийожуваться по поводу кольорові чи ні принесу.
alex lem
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Додано: Вів 27 гру, 2022 12:47
alex lem написав:
Провінція, на зараз 40,65/40,85 доляр. Так і хтілось спитать будуть вийожуваться по поводу кольорові чи ні принесу.
Обычно при росте курса не особо выделываются
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Додано: Вів 27 гру, 2022 13:02
НБУ
Презентація Звіту про фінансову стабільність грудень 2022
greenozon
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Додано: Вів 27 гру, 2022 13:19
Всім доброго дня! Прошу знаючих підказати. Які є підстави вважати, що у січні курс доллалу буде вищим, ніж зараз, перед Новим роком? І коли він, ймовірніше, буде вищим, на початку, чи в середині січня? Чи буде зараз проявлятись традиційна сезонність, як раніше, коли доллар, зазвичай, був високий до 20го січня? Дякую за відповіді.
Invest S
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Додано: Вів 27 гру, 2022 13:47
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prodigy
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Додано: Вів 27 гру, 2022 13:51
Invest S написав:
Всім доброго дня! Прошу знаючих підказати. Які є підстави вважати, що у січні курс доллалу буде вищим, ніж зараз, перед Новим роком? І коли він, ймовірніше, буде вищим, на початку, чи в середині січня? Чи буде зараз проявлятись традиційна сезонність, як раніше, коли доллар, зазвичай, був високий до 20го січня? Дякую за відповіді.
а які були підстави для зростання курсу після 20 грудня?
Чи буде зараз проявлятись традиційна сезонність
це було для мирного часу...
реалії сьогодення -можливо все
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