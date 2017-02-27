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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10198101991020010201

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 140
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
36
40,50-41,00
20%
28
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.

Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.

Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.

Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 08:47

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:18

  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,75
42,35/42,75

40,60/40,75
42,40/42,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:26

Провінція, на зараз 40,65/40,85 доляр. Так і хтілось спитать будуть вийожуваться по поводу кольорові чи ні принесу. :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:47

  alex lem написав:Провінція, на зараз 40,65/40,85 доляр. Так і хтілось спитать будуть вийожуваться по поводу кольорові чи ні принесу. :)

Обычно при росте курса не особо выделываются
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:02

НБУ
Презентація Звіту про фінансову стабільність
грудень 2022

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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:19

Курс у січні

Всім доброго дня! Прошу знаючих підказати. Які є підстави вважати, що у січні курс доллалу буде вищим, ніж зараз, перед Новим роком? І коли він, ймовірніше, буде вищим, на початку, чи в середині січня? Чи буде зараз проявлятись традиційна сезонність, як раніше, коли доллар, зазвичай, був високий до 20го січня? Дякую за відповіді.
Invest S
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:47

40,60/40,75
42,50/42,75
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:51

  Invest S написав:Всім доброго дня! Прошу знаючих підказати. Які є підстави вважати, що у січні курс доллалу буде вищим, ніж зараз, перед Новим роком? І коли він, ймовірніше, буде вищим, на початку, чи в середині січня? Чи буде зараз проявлятись традиційна сезонність, як раніше, коли доллар, зазвичай, був високий до 20го січня? Дякую за відповіді.


а які були підстави для зростання курсу після 20 грудня?

Чи буде зараз проявлятись традиційна сезонність

це було для мирного часу...

реалії сьогодення -можливо все
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