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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10199102001020110202

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 141
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
20%
28
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:41

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,75
42,35/42,75

40,60/40,75
42,40/42,80

40,55/40,70
42,30/42,70
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Євро має бути дорожче
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:21

  Invest S написав:Всім доброго дня! Прошу знаючих підказати.

Не має таких. А якщо хтось вам скаже, що знає точно - плюньте йому в очі.
  Invest S написав: Які є підстави вважати, що у січні курс доллару буде вищим, ніж зараз, перед Новим роком?

Швидше Так, ніж Ні. Але це в масштабі всього року. Якщо розглядати тільки один місяць (січень чи будь-який інший) то ймовірність 50 на 50 яка прямо пропорційно залежить від ситуації на фронті, обстрілів нашої інфраструктури та заходу донорських коштів.
  Invest S написав:І коли він, ймовірніше, буде вищим, на початку, чи в середині січня?

Цікаво ви формулюєте. В попередньому запитанні запитуєте чи буде вищим курс, а в даному вже перепитуєте в котрий саме період місяця це відбудеться. Класичний приклад НЛП або ви вже давно прийняли для себе свій прогноз як буде і просто на підсвідомому рівні хочете щоб хтось розділив його із вами.
  Invest S написав:Чи буде зараз проявлятись традиційна сезонність, як раніше, коли доллар, зазвичай, був високий до 20го січня?

Традиційна - Ні, бо війна. Якась імітація - можливо так.
Ми все ніяк не можемо привикнути, що коливання в межах 50 копійок коли курс був 25 - це 2%. А тепер це лише 1,2%. Фактично ті коливання які є зараз то ринок просто "дихає".
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:57

  amtrans написав:
  prodigy написав:а які були підстави для зростання курсу після 20 грудня?


Конвертація виторгу продавців генераторів та портативних електростанцій? :D


цікава думка
навіть якщо додати Єпіцентри та інший рітейл -мабудь +5/10коп,
зріс більше на 50коп і почався він у банків
22грудня банк Південний виставив купівлю 40,20грн -на той час великий опт 40,15 (20)

сьогодні у пивника курси
40,40-40,70
40,30-43,30 (евро out of favor) маржа 3 грн
prodigy
 
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  #<1 ... 10199102001020110202
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