40,55/40,70
42,30/42,70
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 гру, 2022 15:41
Додано: Вів 27 гру, 2022 15:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Євро має бути дорожче
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:21
Не має таких. А якщо хтось вам скаже, що знає точно - плюньте йому в очі.
Швидше Так, ніж Ні. Але це в масштабі всього року. Якщо розглядати тільки один місяць (січень чи будь-який інший) то ймовірність 50 на 50 яка прямо пропорційно залежить від ситуації на фронті, обстрілів нашої інфраструктури та заходу донорських коштів.
Цікаво ви формулюєте. В попередньому запитанні запитуєте чи буде вищим курс, а в даному вже перепитуєте в котрий саме період місяця це відбудеться. Класичний приклад НЛП або ви вже давно прийняли для себе свій прогноз як буде і просто на підсвідомому рівні хочете щоб хтось розділив його із вами.
Традиційна - Ні, бо війна. Якась імітація - можливо так.
Ми все ніяк не можемо привикнути, що коливання в межах 50 копійок коли курс був 25 - це 2%. А тепер це лише 1,2%. Фактично ті коливання які є зараз то ринок просто "дихає".
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:57
цікава думка
навіть якщо додати Єпіцентри та інший рітейл -мабудь +5/10коп,
зріс більше на 50коп і почався він у банків
22грудня банк Південний виставив купівлю 40,20грн -на той час великий опт 40,15 (20)
сьогодні у пивника курси
40,40-40,70
40,30-43,30 (евро out of favor) маржа 3 грн
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