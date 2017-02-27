Конвертація виторгу продавців генераторів та портативних електростанцій?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 гру, 2022 14:16
Додано: Вів 27 гру, 2022 15:41
Додано: Вів 27 гру, 2022 15:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Євро має бути дорожче
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:21
Не має таких. А якщо хтось вам скаже, що знає точно - плюньте йому в очі.
Швидше Так, ніж Ні. Але це в масштабі всього року. Якщо розглядати тільки один місяць (січень чи будь-який інший) то ймовірність 50 на 50 яка прямо пропорційно залежить від ситуації на фронті, обстрілів нашої інфраструктури та заходу донорських коштів.
Цікаво ви формулюєте. В попередньому запитанні запитуєте чи буде вищим курс, а в даному вже перепитуєте в котрий саме період місяця це відбудеться. Класичний приклад НЛП або ви вже давно прийняли для себе свій прогноз як буде і просто на підсвідомому рівні хочете щоб хтось розділив його із вами.
Традиційна - Ні, бо війна. Якась імітація - можливо так.
Ми все ніяк не можемо привикнути, що коливання в межах 50 копійок коли курс був 25 - це 2%. А тепер це лише 1,2%. Фактично ті коливання які є зараз то ринок просто "дихає".
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:57
цікава думка
навіть якщо додати Єпіцентри та інший рітейл -мабудь +5/10коп,
зріс більше на 50коп і почався він у банків
22грудня банк Південний виставив купівлю 40,20грн -на той час великий опт 40,15 (20)
сьогодні у пивника курси
40,40-40,70
40,30-43,30 (евро out of favor) маржа 3 грн
Додано: Вів 27 гру, 2022 17:35
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................27.12.2022............28.12.2022
дата розрахунку...............26.12.2022.............27.12.2022
Євро..................................38,8432..................38,8852...+0.11%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0633 (вчера 1.0622)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.25 (вчера 104.32)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2022 року, до державного бюджету
залучено 12 637 310 307,87 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.07.2023 - 189 дн. - 14% - 2 402 073 709,59 грн;
- до 14.02.2024 - 413 дн. - 18.5% - 95 778 459,30 грн;
- до 30.10.2024 - 672 дн. - 19.5% - 77 430 356,70 грн;
- до 22.06.2023 - 176 дн. - 4.25% - $258 029 400,98;
- до 28.12.2023 - 365 дн. - 4.5% - $17 125 452,70.
Результат можно оценить как обычный.
Удовлетворены все заявки, кроме одной хулиганской.
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