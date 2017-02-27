Invest S написав:Всім доброго дня! Прошу знаючих підказати.
Не має таких. А якщо хтось вам скаже, що знає точно - плюньте йому в очі.
Invest S написав: Які є підстави вважати, що у січні курс доллару буде вищим, ніж зараз, перед Новим роком?
Швидше Так, ніж Ні. Але це в масштабі всього року. Якщо розглядати тільки один місяць (січень чи будь-який інший) то ймовірність 50 на 50 яка прямо пропорційно залежить від ситуації на фронті, обстрілів нашої інфраструктури та заходу донорських коштів.
Invest S написав:І коли він, ймовірніше, буде вищим, на початку, чи в середині січня?
Цікаво ви формулюєте. В попередньому запитанні запитуєте чи буде вищим курс, а в даному вже перепитуєте в котрий саме період місяця це відбудеться. Класичний приклад НЛП або ви вже давно прийняли для себе свій прогноз як буде і просто на підсвідомому рівні хочете щоб хтось розділив його із вами.
Invest S написав:Чи буде зараз проявлятись традиційна сезонність, як раніше, коли доллар, зазвичай, був високий до 20го січня?
Традиційна - Ні, бо війна. Якась імітація - можливо так. Ми все ніяк не можемо привикнути, що коливання в межах 50 копійок коли курс був 25 - це 2%. А тепер це лише 1,2%. Фактично ті коливання які є зараз то ринок просто "дихає".
prodigy написав:а які були підстави для зростання курсу після 20 грудня?
Конвертація виторгу продавців генераторів та портативних електростанцій?
цікава думка навіть якщо додати Єпіцентри та інший рітейл -мабудь +5/10коп, зріс більше на 50коп і почався він у банків 22грудня банк Південний виставив купівлю 40,20грн -на той час великий опт 40,15 (20)
сьогодні у пивника курси 40,40-40,70 40,30-43,30 (евро out of favor) маржа 3 грн
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................27.12.2022............28.12.2022 дата розрахунку...............26.12.2022.............27.12.2022 Євро..................................38,8432..................38,8852...+0.11% Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0633 (вчера 1.0622)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.25 (вчера 104.32)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2022 року, до державного бюджету залучено 12 637 310 307,87 грн (за курсом НБУ). Из них: - до 05.07.2023 - 189 дн. - 14% - 2 402 073 709,59 грн; - до 14.02.2024 - 413 дн. - 18.5% - 95 778 459,30 грн; - до 30.10.2024 - 672 дн. - 19.5% - 77 430 356,70 грн; - до 22.06.2023 - 176 дн. - 4.25% - $258 029 400,98; - до 28.12.2023 - 365 дн. - 4.5% - $17 125 452,70. Результат можно оценить как обычный. Удовлетворены все заявки, кроме одной хулиганской.
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.
Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.
Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.
Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.
Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.
Все зависит от суммы налога. Например, 1% - это не так уж и много. А вообще бредовая идея. Какой податок на частные переводы еще и во время войны? Все свои хреновые нововведения пусть впроваджують после победы.