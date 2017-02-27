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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10195101961019710198>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 142
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
26%
37
40,50-41,00
20%
29
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:16

  prodigy написав:а які були підстави для зростання курсу після 20 грудня?


Конвертація виторгу продавців генераторів та портативних електростанцій? :D
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:41

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,75
42,35/42,75

40,60/40,75
42,40/42,80

40,55/40,70
42,30/42,70
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Євро має бути дорожче
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:21

  Invest S написав:Всім доброго дня! Прошу знаючих підказати.

Не має таких. А якщо хтось вам скаже, що знає точно - плюньте йому в очі.
  Invest S написав: Які є підстави вважати, що у січні курс доллару буде вищим, ніж зараз, перед Новим роком?

Швидше Так, ніж Ні. Але це в масштабі всього року. Якщо розглядати тільки один місяць (січень чи будь-який інший) то ймовірність 50 на 50 яка прямо пропорційно залежить від ситуації на фронті, обстрілів нашої інфраструктури та заходу донорських коштів.
  Invest S написав:І коли він, ймовірніше, буде вищим, на початку, чи в середині січня?

Цікаво ви формулюєте. В попередньому запитанні запитуєте чи буде вищим курс, а в даному вже перепитуєте в котрий саме період місяця це відбудеться. Класичний приклад НЛП або ви вже давно прийняли для себе свій прогноз як буде і просто на підсвідомому рівні хочете щоб хтось розділив його із вами.
  Invest S написав:Чи буде зараз проявлятись традиційна сезонність, як раніше, коли доллар, зазвичай, був високий до 20го січня?

Традиційна - Ні, бо війна. Якась імітація - можливо так.
Ми все ніяк не можемо привикнути, що коливання в межах 50 копійок коли курс був 25 - це 2%. А тепер це лише 1,2%. Фактично ті коливання які є зараз то ринок просто "дихає".
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:57

  amtrans написав:
  prodigy написав:а які були підстави для зростання курсу після 20 грудня?


Конвертація виторгу продавців генераторів та портативних електростанцій? :D


цікава думка
навіть якщо додати Єпіцентри та інший рітейл -мабудь +5/10коп,
зріс більше на 50коп і почався він у банків
22грудня банк Південний виставив купівлю 40,20грн -на той час великий опт 40,15 (20)

сьогодні у пивника курси
40,40-40,70
40,30-43,30 (евро out of favor) маржа 3 грн
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:35

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................27.12.2022............28.12.2022
дата розрахунку...............26.12.2022.............27.12.2022
Євро..................................38,8432..................38,8852...+0.11%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0633 (вчера 1.0622)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.25 (вчера 104.32)

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 грудня 2022 року, до державного бюджету
залучено 12 637 310 307,87 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.07.2023 - 189 дн. - 14% - 2 402 073 709,59 грн;
- до 14.02.2024 - 413 дн. - 18.5% - 95 778 459,30 грн;
- до 30.10.2024 - 672 дн. - 19.5% - 77 430 356,70 грн;
- до 22.06.2023 - 176 дн. - 4.25% - $258 029 400,98;
- до 28.12.2023 - 365 дн. - 4.5% - $17 125 452,70.
Результат можно оценить как обычный.
Удовлетворены все заявки, кроме одной хулиганской.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:46

  prodigy написав:40,30-43,30 (евро out of favor) маржа 3 грн

Каси банку значить переповнені готівковим євро.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 00:15

  Faceless написав:
BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.

Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.

Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.

Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.

Тобто, Вас влаштовують тіньова економіка та ухилення від оподаткування в Україні чи у Вас є інший план подолання цих негативних явищ, який співпадає зі стратегією FATF?
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 04:46

  Faceless написав:
BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.

Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.

Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.

Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.


Все зависит от суммы налога. Например, 1% - это не так уж и много. А вообще бредовая идея. Какой податок на частные переводы еще и во время войны? Все свои хреновые нововведения пусть впроваджують после победы.
jerua
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

jerua написав: Какой податок на частные переводы еще и во время войны? Все свои хреновые нововведения пусть впроваджують после победы.

Армию финансировать надо. А после победы - восстановление Украины. Но после победы вы тоже ныть будете.
Ромасик
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