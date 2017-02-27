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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 гру, 2022 07:31
Honestus написав: Faceless написав:
BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.
Тобто, Вас влаштовують тіньова економіка та ухилення від оподаткування в Україні чи у Вас є інший план подолання цих негативних явищ, який співпадає зі стратегією FATF?
Да, щирі патріоти податки не платять.
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