Honestus написав:
Тобто, Вас влаштовують тіньова економіка та ухилення від оподаткування в Україні чи у Вас є інший план подолання цих негативних явищ, який співпадає зі стратегією FATF?
Да, щирі патріоти податки не платять.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 гру, 2022 07:31
Да, щирі патріоти податки не платять.
Додано: Сер 28 гру, 2022 08:32
Якщо хочеш зняти зарплату, з якої вже сплачені податки, то ще платити податок за зняття?
Якщо цей податок має стосуватись якихось інших грошей, то їх поступлення зразу різко скоротиться і вийде пшик.
Для чого ввесь час придумувати велосипед? Чи не простіше і ефективніше перейняти якусь готову систему оподаткування.
Додано: Сер 28 гру, 2022 09:11
Висловлю свою думку про придуркувату ідею ввести податок на зняття готівки. Я так бачу що наслідком цього безглуздя стане просте ще більший відхід у нал. Особливо сірого ринку. Просто ще менше налу будуть повертатись у банки ніж зараз. Готівка буде ще гіршої якості адже вона просто буде довше обертатись поза банками. Просто зараз можна в банк покласти а потім коли треба зняти безкоштовно. І дехто так вчиняє. Але у разі якщо буде коміс то матиме сенс просто тримати готівку довше не виходячи в безготівку. Цікаво чи можновладці до цього допетрають?
Додано: Сер 28 гру, 2022 09:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ви праві. Ідея придуркувата
Додано: Сер 28 гру, 2022 09:54
а яким чином співпадає зі стратегією FATF Закон який підписав любий 72% зеля що моніторити можна тільки 3 роки а не все життя високопосадовців?
причому правки в закон внесли ес та опзж. а монобільшість проголосувала та зеля підписав. коли заходить мова про їхню шкуру то тут боже збав щоб зазіхнули на їх сземи. а пересічного що - можна і покошмарити.
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