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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10195101961019710198

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 144
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
26%
38
40,50-41,00
21%
30
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:31

  Honestus написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?

Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.

Тобто, Вас влаштовують тіньова економіка та ухилення від оподаткування в Україні чи у Вас є інший план подолання цих негативних явищ, який співпадає зі стратегією FATF?

Да, щирі патріоти податки не платять.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:32

  Ромасик написав:
  Honestus написав:Тобто, Вас влаштовують тіньова економіка та ухилення від оподаткування в Україні чи у Вас є інший план подолання цих негативних явищ, який співпадає зі стратегією FATF?

Да, щирі патріоти податки не платять.

Якщо хочеш зняти зарплату, з якої вже сплачені податки, то ще платити податок за зняття?
Якщо цей податок має стосуватись якихось інших грошей, то їх поступлення зразу різко скоротиться і вийде пшик.
Для чого ввесь час придумувати велосипед? Чи не простіше і ефективніше перейняти якусь готову систему оподаткування.
Ой+
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edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:11

Висловлю свою думку про придуркувату ідею ввести податок на зняття готівки. Я так бачу що наслідком цього безглуздя стане просте ще більший відхід у нал. Особливо сірого ринку. Просто ще менше налу будуть повертатись у банки ніж зараз. Готівка буде ще гіршої якості адже вона просто буде довше обертатись поза банками. Просто зараз можна в банк покласти а потім коли треба зняти безкоштовно. І дехто так вчиняє. Але у разі якщо буде коміс то матиме сенс просто тримати готівку довше не виходячи в безготівку. Цікаво чи можновладці до цього допетрають?
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ви праві. Ідея придуркувата
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:54

  Honestus написав:Тобто, Вас влаштовують тіньова економіка та ухилення від оподаткування в Україні чи у Вас є інший план подолання цих негативних явищ, який співпадає зі стратегією FATF?


а яким чином співпадає зі стратегією FATF Закон який підписав любий 72% зеля що моніторити можна тільки 3 роки а не все життя високопосадовців?
Зеленский подписал закон, которым отменяется пожизненный финмониторинг для топ-чиновников. Это противоречит требованиям ЕС
причому правки в закон внесли ес та опзж. а монобільшість проголосувала та зеля підписав. коли заходить мова про їхню шкуру то тут боже збав щоб зазіхнули на їх сземи. а пересічного що - можна і покошмарити.
mephala
 
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