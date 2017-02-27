Honestus написав:Тобто, Вас влаштовують тіньова економіка та ухилення від оподаткування в Україні чи у Вас є інший план подолання цих негативних явищ, який співпадає зі стратегією FATF?
Да, щирі патріоти податки не платять.
Якщо хочеш зняти зарплату, з якої вже сплачені податки, то ще платити податок за зняття? Якщо цей податок має стосуватись якихось інших грошей, то їх поступлення зразу різко скоротиться і вийде пшик. Для чого ввесь час придумувати велосипед? Чи не простіше і ефективніше перейняти якусь готову систему оподаткування.
Висловлю свою думку про придуркувату ідею ввести податок на зняття готівки. Я так бачу що наслідком цього безглуздя стане просте ще більший відхід у нал. Особливо сірого ринку. Просто ще менше налу будуть повертатись у банки ніж зараз. Готівка буде ще гіршої якості адже вона просто буде довше обертатись поза банками. Просто зараз можна в банк покласти а потім коли треба зняти безкоштовно. І дехто так вчиняє. Але у разі якщо буде коміс то матиме сенс просто тримати готівку довше не виходячи в безготівку. Цікаво чи можновладці до цього допетрають?
Honestus написав:Тобто, Вас влаштовують тіньова економіка та ухилення від оподаткування в Україні чи у Вас є інший план подолання цих негативних явищ, який співпадає зі стратегією FATF?
а яким чином співпадає зі стратегією FATF Закон який підписав любий 72% зеля що моніторити можна тільки 3 роки а не все життя високопосадовців? Зеленский подписал закон, которым отменяется пожизненный финмониторинг для топ-чиновников. Это противоречит требованиям ЕС причому правки в закон внесли ес та опзж. а монобільшість проголосувала та зеля підписав. коли заходить мова про їхню шкуру то тут боже збав щоб зазіхнули на їх сземи. а пересічного що - можна і покошмарити. чому такі турботливі з офісу просто не запровадять моніторінг доходів/витрат щоб було видно хто живе не по з/п? чи себе кусати вони не хочуть?
Востаннє редагувалось mephala в Сер 28 гру, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Honestus написав:Тобто, Вас влаштовують тіньова економіка та ухилення від оподаткування в Україні чи у Вас є інший план подолання цих негативних явищ, який співпадає зі стратегією FATF?
В ЄС та США нема такого податку, і мільярдних скруток на ПДВ теж нема. Чи то має селянин Микола платити податок за зняття готівки з банкомату, щоб прикрити схему по скрутках ПДВ олігархами? Я думаю основна проблема в ОП. Чувак який задвигає ці реформи навчався в Сколково (Москва). А хто проти - той зрадник, бо його туди поставив Зе.
BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки? https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/ [quote]Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.
Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.
Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.
Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.
Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.
Тобто, Вас влаштовують тіньова економіка та ухилення від оподаткування в Україні чи у Вас є інший план подолання цих негативних явищ, який співпадає зі стратегією FATF?[/quote]
Ні, мене не влаштовує тіньова економіка, але подібний підхід просто ідіотський, бо під це оподаткування підпадають і цілком білі гроші, з яких сплачено податки. Мало того, вони й будуть основною базою оподаткування, бо тіньовий кеш просто буде крутитися поза БС Мало того, такого маразму мабуть ніде в світі немає
Ой+ написав:Для чого ввесь час придумувати велосипед? Чи не простіше і ефективніше перейняти якусь готову систему оподаткування.
Хотите американскую? Налоговый кодекс 4 тома. И это только федеральные налоги. Налоговую декларацию подают все. Для этого все обращаются, совсем не бесплатно, к специально обученным людям, ибо при самостоятельном заполнении налогов получится слишком много. При попытке введения такой системы сразу возникнет вопрос, где взять столько обученных людей? Подобные системы формируются исторически на очень длительных отрезках времени. Это только вершина айсберга.
Идея налогоблажания нала выглядит действительно глуповато, но я не могу пока понять, так выглядит сама идея или ее изложение, дошедшее до нас? К тому же достаточно часто такие "идеи" вбрасываются намерено, чтобы попугать и облегчить восприятие менее радикальных нововведений. Пожуем - увидим.