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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10196101971019810199

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 144
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
26%
38
40,50-41,00
21%
30
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:44

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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Хотите американскую?
Налоговый кодекс 4 тома. И это только федеральные налоги.
Налоговую декларацию подают все.
Идея налогоблажания нала выглядит действительно глуповато, но я не могу пока понять, так выглядит сама идея или ее изложение, дошедшее до нас? К тому же достаточно часто такие "идеи" вбрасываются намерено, чтобы попугать и облегчить восприятие менее радикальных нововведений. Пожуем - увидим.

Я просто розумію, що не можна робити Франкештейна, беручи кусок капіталізму і залишаючи кусок соціалізму, причому того, що і в часи "розвинутого соціалізму" виконувалось відносно, типу безплатної медицини.
Тому потрібно втілювати ідею, що податки мають платити всі, хто платить податки, той має певні переваги, ряд соціальних пільг, та ж медицина в залежності від страхового внеску.
Податок на готівку, чи то комісія пам'ятаю ввели в ощаді у 1992 р., щоб не забирали швидко знецінювані гроші. Сумні аналогії.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:13

  Faceless написав:
BIGor написав:Що там по новому податку на готівку для пересічних від ОП? Які думки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/695422/
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки.
Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування.
Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.
Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок.
Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.
Завжди можна покращити хороше...з тією ж ймовірністю можна погіршити погане..
А якщо так
1 Ввести податок на зняття готівки
2 Врахувати кошти отримані від податку на зняття готівки- у загальному оподаткуванні
3 Якщо загальне оподаткування вище ніж сума нарахована за зняття готівки- людина повинна доплатити різницю
4 Якщо загальне оподаткування нижче ніж сума нарахована за зняття готівки - різниця йде в Держбюджет..

А тепер
Зарплата оподатковується ПДФО+Пенсійний....=40% плюс/мінус
От і виходить - людина не може зняти більше ніж офіційно отримала( а все що офіційно отримала знімає без додаткового навантаження)
А от якщо знімає в рази більше ніж отримала - то нехай доплачує..в чому проблема?
Висновок
Або ставка за зняття може бути від 20 до 40% :D
Або зменшується навантаження на фонд оплати праці і ставка стає однаковою з навантаженням на фонд оплати праці...при цьому зникають різні там 1-3% від обороту
budivelnik
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