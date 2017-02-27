Сибарит написав:Хотите американскую? Налоговый кодекс 4 тома. И это только федеральные налоги. Налоговую декларацию подают все. Идея налогоблажания нала выглядит действительно глуповато, но я не могу пока понять, так выглядит сама идея или ее изложение, дошедшее до нас? К тому же достаточно часто такие "идеи" вбрасываются намерено, чтобы попугать и облегчить восприятие менее радикальных нововведений. Пожуем - увидим.
Я просто розумію, що не можна робити Франкештейна, беручи кусок капіталізму і залишаючи кусок соціалізму, причому того, що і в часи "розвинутого соціалізму" виконувалось відносно, типу безплатної медицини. Тому потрібно втілювати ідею, що податки мають платити всі, хто платить податки, той має певні переваги, ряд соціальних пільг, та ж медицина в залежності від страхового внеску. Податок на готівку, чи то комісія пам'ятаю ввели в ощаді у 1992 р., щоб не забирали швидко знецінювані гроші. Сумні аналогії.
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки. Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування. Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем. Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок. Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.
Завжди можна покращити хороше...з тією ж ймовірністю можна погіршити погане.. А якщо так 1 Ввести податок на зняття готівки 2 Врахувати кошти отримані від податку на зняття готівки- у загальному оподаткуванні 3 Якщо загальне оподаткування вище ніж сума нарахована за зняття готівки- людина повинна доплатити різницю 4 Якщо загальне оподаткування нижче ніж сума нарахована за зняття готівки - різниця йде в Держбюджет..
А тепер Зарплата оподатковується ПДФО+Пенсійний....=40% плюс/мінус От і виходить - людина не може зняти більше ніж офіційно отримала( а все що офіційно отримала знімає без додаткового навантаження) А от якщо знімає в рази більше ніж отримала - то нехай доплачує..в чому проблема? Висновок Або ставка за зняття може бути від 20 до 40% Або зменшується навантаження на фонд оплати праці і ставка стає однаковою з навантаженням на фонд оплати праці...при цьому зникають різні там 1-3% від обороту