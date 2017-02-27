Сибарит написав:Хотите американскую? Налоговый кодекс 4 тома. И это только федеральные налоги. Налоговую декларацию подают все. Идея налогоблажания нала выглядит действительно глуповато, но я не могу пока понять, так выглядит сама идея или ее изложение, дошедшее до нас? К тому же достаточно часто такие "идеи" вбрасываются намерено, чтобы попугать и облегчить восприятие менее радикальных нововведений. Пожуем - увидим.
Я просто розумію, що не можна робити Франкештейна, беручи кусок капіталізму і залишаючи кусок соціалізму, причому того, що і в часи "розвинутого соціалізму" виконувалось відносно, типу безплатної медицини. Тому потрібно втілювати ідею, що податки мають платити всі, хто платить податки, той має певні переваги, ряд соціальних пільг, та ж медицина в залежності від страхового внеску. Податок на готівку, чи то комісія пам'ятаю ввели в ощаді у 1992 р., щоб не забирали швидко знецінювані гроші. Сумні аналогії.
Напевно, найбільш контроверсійна пропозиція реформаторів – суттєве обмеження готівкових операцій, зокрема за допомогою запровадження додаткового податку на зняття готівки. Мета – боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування. Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем. Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок. Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менша 10%".
Думка одна - Дебіли.
Завжди можна покращити хороше...з тією ж ймовірністю можна погіршити погане.. А якщо так 1 Ввести податок на зняття готівки 2 Врахувати кошти отримані від податку на зняття готівки- у загальному оподаткуванні 3 Якщо загальне оподаткування вище ніж сума нарахована за зняття готівки- людина повинна доплатити різницю 4 Якщо загальне оподаткування нижче ніж сума нарахована за зняття готівки - різниця йде в Держбюджет..
А тепер Зарплата оподатковується ПДФО+Пенсійний....=40% плюс/мінус От і виходить - людина не може зняти більше ніж офіційно отримала( а все що офіційно отримала знімає без додаткового навантаження) А от якщо знімає в рази більше ніж отримала - то нехай доплачує..в чому проблема? Висновок Або ставка за зняття може бути від 20 до 40% Або зменшується навантаження на фонд оплати праці і ставка стає однаковою з навантаженням на фонд оплати праці...при цьому зникають різні там 1-3% від обороту
budivelnik написав:А якщо так 1 Ввести податок на зняття готівки 2 Врахувати кошти отримані від податку на зняття готівки- у загальному оподаткуванні 3 Якщо загальне оподаткування вище ніж сума нарахована за зняття готівки- людина повинна доплатити різницю 4 Якщо загальне оподаткування нижче ніж сума нарахована за зняття готівки - різниця йде в Держбюджет..
А тепер Зарплата оподатковується ПДФО+Пенсійний....=40% плюс/мінус От і виходить - людина не може зняти більше ніж офіційно отримала( а все що офіційно отримала знімає без додаткового навантаження) А от якщо знімає в рази більше ніж отримала - то нехай доплачує..в чому проблема?
Проблема в тому, що одні й ті самі кошти можуть бути зняті кілька разів: перекладання заощаджень, наприклад - або з банку в банк, або після конвертації
Сподіваюся, зауважень, типу "а нема чого так робити" не буде, бо то суто особиста справа кожного
Хіба що ви пропонуєте підраховувати суму сплачених податків "з початку часів"
budivelnik написав:А якщо так 1 Ввести податок на зняття готівки 2 Врахувати кошти отримані від податку на зняття готівки- у загальному оподаткуванні 3 Якщо загальне оподаткування вище ніж сума нарахована за зняття готівки- людина повинна доплатити різницю 4 Якщо загальне оподаткування нижче ніж сума нарахована за зняття готівки - різниця йде в Держбюджет..
А тепер Зарплата оподатковується ПДФО+Пенсійний....=40% плюс/мінус От і виходить - людина не може зняти більше ніж офіційно отримала( а все що офіційно отримала знімає без додаткового навантаження) А от якщо знімає в рази більше ніж отримала - то нехай доплачує..в чому проблема?
Проблема в тому, що одні й ті самі кошти можуть бути зняті кілька разів: перекладання заощаджень, наприклад - або з банку в банк, або після конвертації
Сподіваюся, зауважень, типу "а нема чого так робити" не буде, бо то суто особиста справа кожного
Хіба що ви пропонуєте підраховувати суму сплачених податків "з початку часів"
Мухи окремо - котлети окремо Для перекладання з рахунку одного банку на рахунок іншого..якби потреби в знятті готівки немає...Просто переганяєте з одного рахунку на інший....
А от конвертація це питання цікаве... Або Ви часто користуєтесь цим інструментом=заробляєте=повинні платити податки Або користуєтесь разово=не вивалитесь за вже оподатковану межу
І по терміну коли треба починати відлік... З початку будь-якого періоду(місяць-квартал-рік)...проблем то немає.... Просто отримуєте довідку що станом на початок періоду у Вас в банку є сума... В межах цієї суми знімаєте без оподаткування.
Faceless написав:Проблема в тому, що одні й ті самі кошти можуть бути зняті кілька разів: перекладання заощаджень, наприклад - або з банку в банк, або після конвертації
Сподіваюся, зауважень, типу "а нема чого так робити" не буде, бо то суто особиста справа кожного
Хіба що ви пропонуєте підраховувати суму сплачених податків "з початку часів"
Мухи окремо - котлети окремо Для перекладання з рахунку одного банку на рахунок іншого..якби потреби в знятті готівки немає...Просто переганяєте з одного рахунку на інший....
А от конвертація це питання цікаве... Або Ви часто користуєтесь цим інструментом=заробляєте=повинні платити податки Або користуєтесь разово=не вивалитесь за вже оподатковану межу
І по терміну коли треба починати відлік... З початку будь-якого періоду(місяць-квартал-рік)...проблем то немає.... Просто отримуєте довідку що станом на початок періоду у Вас в банку є сума... В межах цієї суми знімаєте без оподаткування.
Потреба може бути, чи робити це переказом, чи забирати готівкою - особиста справа кожного. Крім того, якщо мова про валютні заощадження, то тут взагалі тільки готівкою Також, у когось заощадження можуть накопичитися готівкою, потім він занесе їх в БС, а потім знову потрібно буде зняти з рахунку.
Щодо конвертації. Податковий кодекс поки що ніяк ці операції не оподатковує, тому ніякого порушення немає.
Щодо вашої останньої пропозиції. Тобто, ви пропонуєте на кожний звітний період подавати повну декларацію щодо своїх статків, на рахунках і готівкою? І все це заради того, щоб вичепити не готівку, з якої ее було сплачено податків? Чи не занадто все ускладнюється і чи взагалі варті зусилля результату, якщо чорний кеш просто обертатиметься поза системою, а всі сумлінні платники податків будуть змушені борсатися в непотрібній звітності, щоб довести, що вони сумлінні? На додачу, ще й штат податківців зросте, бо об'єм декларацій і просто вибухне в об'ємах. Я вже не кажу, що це фактично зникнення банківської таємниці, і ваші статки стануть відомі всім клєркам в податковій, а отже і багато кому ще
Я проти того, щоб безґлуздо все ускладнювати, особливо, якщо результат очікується мізерний
Faceless написав:Щодо конвертації. Податковий кодекс поки що ніяк ці операції не оподатковує, тому ніякого порушення немає.
Ми про що? Про ймовірну зміну і шляхи реалізації цієї зміни? Чи про максимальне збереження старих правил? Так тоді Єдиний податок - 2400 грн в місяць(ЄСВ+ПДФО) при доході до 5 млн в рік Загальна система- 2400 грн в місяць(ЄСВ+ПДФО) при зарплаті 0,075млн в рік
Погоджуєтесь що різниця в 10-70 разів це якось не коректно по відношенню до загальної системи?
Faceless написав:Щодо вашої останньої пропозиції. Тобто, ви пропонуєте на кожний звітний період подавати повну декларацію щодо своїх статків, на рахунках і готівкою?
Не правильно зрозуміли... Наприклад Нововедення вводиться з наприклад 01-03-2023 року.... Кожен має право зняти з рахунків(своїх) суму яка була в нього на рахунках станом на 01-03-2023.... І все З 01-03-2023 - починає діяти пропозиція яку я описав вище....
Тут звичайно виникне питання по варіантам коли Ви берете гроші з повітря= неоподатковані доходи і кладете їх на депо..... Але й з цим можна лекгко поборотись...Схема існує...Просто розписувати і дебатувати про неї тут - якось передчасно...Адже сама ідея оподатковувати зняття з рахунку готівки - це пробна куля...мета якої визначити на скільки населення погодиться підняти оподаткування в порівнянні з сьогоднішнім рівнем... Те що описував я - це не підняття рівня оподаткування...це вирівнювання оподаткування доходів між загальною і єдиною системами в якому загальна - рівень опускається єдина - рівень росте сіра/чорна - вперше оподатковується.