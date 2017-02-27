Додано: Сер 28 гру, 2022 12:29

budivelnik написав: Faceless написав: Проблема в тому, що одні й ті самі кошти можуть бути зняті кілька разів: перекладання заощаджень, наприклад - або з банку в банк, або після конвертації



Сподіваюся, зауважень, типу "а нема чого так робити" не буде, бо то суто особиста справа кожного



Хіба що ви пропонуєте підраховувати суму сплачених податків "з початку часів" Проблема в тому, що одні й ті самі кошти можуть бути зняті кілька разів: перекладання заощаджень, наприклад - або з банку в банк, або після конвертаціїСподіваюся, зауважень, типу "а нема чого так робити" не буде, бо то суто особиста справа кожногоХіба що ви пропонуєте підраховувати суму сплачених податків "з початку часів" Мухи окремо - котлети окремо

Для перекладання з рахунку одного банку на рахунок іншого..якби потреби в знятті готівки немає...Просто переганяєте з одного рахунку на інший....



А от конвертація це питання цікаве...

Або Ви часто користуєтесь цим інструментом=заробляєте=повинні платити податки

Або користуєтесь разово=не вивалитесь за вже оподатковану межу



І по терміну коли треба починати відлік...

З початку будь-якого періоду(місяць-квартал-рік)...проблем то немає....

Просто отримуєте довідку що станом на початок періоду у Вас в банку є сума...

В межах цієї суми знімаєте без оподаткування. Мухи окремо - котлети окремоДля перекладання з рахунку одного банку на рахунок іншого..якби потреби в знятті готівки немає...Просто переганяєте з одного рахунку на інший....А от конвертація це питання цікаве...Або Ви часто користуєтесь цим інструментом=заробляєте=повинні платити податкиАбо користуєтесь разово=не вивалитесь за вже оподатковану межуІ по терміну коли треба починати відлік...З початку будь-якого періоду(місяць-квартал-рік)...проблем то немає....Просто отримуєте довідку що станом на початок періоду у Вас в банку є сума...В межах цієї суми знімаєте без оподаткування.

Потреба може бути, чи робити це переказом, чи забирати готівкою - особиста справа кожного.Крім того, якщо мова про валютні заощадження, то тут взагалі тільки готівкоюТакож, у когось заощадження можуть накопичитися готівкою, потім він занесе їх в БС, а потім знову потрібно буде зняти з рахунку.Щодо конвертації. Податковий кодекс поки що ніяк ці операції не оподатковує, тому ніякого порушення немає.Щодо вашої останньої пропозиції. Тобто, ви пропонуєте на кожний звітний період подавати повну декларацію щодо своїх статків, на рахунках і готівкою? І все це заради того, щоб вичепити не готівку, з якої ее було сплачено податків? Чи не занадто все ускладнюється і чи взагалі варті зусилля результату, якщо чорний кеш просто обертатиметься поза системою, а всі сумлінні платники податків будуть змушені борсатися в непотрібній звітності, щоб довести, що вони сумлінні? На додачу, ще й штат податківців зросте, бо об'єм декларацій і просто вибухне в об'ємах.Я вже не кажу, що це фактично зникнення банківської таємниці, і ваші статки стануть відомі всім клєркам в податковій, а отже і багато кому щеЯ проти того, щоб безґлуздо все ускладнювати, особливо, якщо результат очікується мізерний