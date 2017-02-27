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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:37
budivelnik написав: Faceless написав:
Щодо конвертації. Податковий кодекс поки що ніяк ці операції не оподатковує, тому ніякого порушення немає.
Ми про що?
Про ймовірну зміну і шляхи реалізації цієї зміни?
Чи про максимальне збереження старих правил?
Так тоді
Єдиний податок - 2400 грн в місяць(ЄСВ+ПДФО) при доході до 5 млн в рік
Загальна система- 2400 грн в місяць(ЄСВ+ПДФО) при зарплаті 0,075млн в рік
Погоджуєтесь що різниця в 10-70 разів це якось не коректно по відношенню до загальної системи?
Це ви про яку групу? Про другу?
Ну і ви самі прекрасно знаєте, що між реально підприємцем і просто найманим працівником, ціла прірва, бо в першого є й витрати, і порівнювати податкове навантаження на всю виручку і на зарплатню то, м'яко кажучи, неправильно.
Якщо ж натяк на ухилення від оподаткування найманих працівників через їх оформлення ФОП, тут я цілком погоджуюсь, але чи варто з цим боротися саме вищезгаданими способом? Або, якщо й запроваджувати подібне, то виключно для цієї категорії?
budivelnik написав: Faceless написав:
Щодо вашої останньої пропозиції. Тобто, ви пропонуєте на кожний звітний період подавати повну декларацію щодо своїх статків, на рахунках і готівкою?
Не правильно зрозуміли...
Наприклад
Нововедення вводиться з наприклад 01-03-2023 року....
Кожен має право зняти з рахунків(своїх) суму яка була в нього на рахунках станом на 01-03-2023....
І все
З 01-03-2023 - починає діяти пропозиція яку я описав вище....
Тут звичайно виникне питання по варіантам коли Ви берете гроші з повітря= неоподатковані доходи і кладете їх на депо.....
Але й з цим можна лекгко поборотись...Схема існує...Просто розписувати і дебатувати про неї тут - якось передчасно...Адже сама ідея оподатковувати зняття з рахунку готівки - це пробна куля...мета якої визначити на скільки населення погодиться підняти оподаткування в порівнянні з сьогоднішнім рівнем...
Те що описував я - це не підняття рівня оподаткування...це вирівнювання оподаткування доходів між загальною і єдиною системами в якому
загальна - рівень опускається
єдина - рівень росте
сіра/чорна - вперше оподатковується.
Так, тут я вас спочатку хибно зрозумів. Ви пропонуєте, по суті, почати з нульової декларації, про яку вже бозна скільки років розмови.
Щодо вирівнювання рівня оподаткування між єдиним податком і загальною системою - тут перш за все треба розрізняти оподаткування реально підприємців (з витратами) і просто мінімізацію через оформлення найманих працівників "підприємцями", в яких весь оборот і є їх прибуток. Тут як на мене варто збільшити кількість груп з різними ставками залежно від виду діяльності (приблизно як в Польщі), щоб і плюси спрощеної системи залишити, і мінімізувати такі перекоси
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Faceless
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:42
Alien написав:
Висловлю свою думку про придуркувату ідею ввести податок на зняття готівки. Я так бачу що наслідком цього безглуздя стане просте ще більший відхід у нал. Особливо сірого ринку. Просто ще менше налу будуть повертатись у банки ніж зараз. Готівка буде ще гіршої якості адже вона просто буде довше обертатись поза банками. Просто зараз можна в банк покласти а потім коли треба зняти безкоштовно. І дехто так вчиняє. Але у разі якщо буде коміс то матиме сенс просто тримати готівку довше не виходячи в безготівку. Цікаво чи можновладці до цього допетрають?
Налом уже лет 15 не пользуюсь. В кармане максимум 2тыс.грн.держу. Уважуха у кого есть терминалы там и отовариваюсь.
А с начало войны вообще многие перешли на карты.. Малый и средний бизнес перешёл на 90% по безналу и картам. Чёрный нал ходил и будет ходить и здесь для него не существуют распоряжения НБУ, для этого есть др. схемы и учреждения...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:48
Игорь Алексеевич написав: Alien написав:
Висловлю свою думку про придуркувату ідею ввести податок на зняття готівки. Я так бачу що наслідком цього безглуздя стане просте ще більший відхід у нал. Особливо сірого ринку. Просто ще менше налу будуть повертатись у банки ніж зараз. Готівка буде ще гіршої якості адже вона просто буде довше обертатись поза банками. Просто зараз можна в банк покласти а потім коли треба зняти безкоштовно. І дехто так вчиняє. Але у разі якщо буде коміс то матиме сенс просто тримати готівку довше не виходячи в безготівку. Цікаво чи можновладці до цього допетрають?
Налом уже лет 15 не пользуюсь. В кармане максимум 2тыс.грн.держу. Уважуха у кого есть терминалы там и отовариваюсь.
А с начало войны вообще многие перешли на карты.. Малый и средний бизнес перешёл на 90% по безналу и картам. Чёрный нал ходил и будет ходить и здесь для него не существуют распоряжения НБУ, для этого есть др. схемы и учреждения...
Ага, особливо під час довгих блекаутів
Навіть у великих мережах де завжди є термінали сильно виріс готівковий оборот, бо проблеми зі зв'язком.
Ви точно в Україні?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:50
Faceless написав:
Ага, особливо під час довгих блекаутів
Ви точно в Україні?
Но,... они существуют везде и всё работает у нас.... Это Вы перепуганный наверное,,.у которого всё пропало...)))??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:54
Игорь Алексеевич написав:
Налом уже лет 15 не пользуюсь.
Даже конверт-депо с одной только доходностью в $1500 в месяц обходятся без гривневого и валютного нала? Уважуха, да!
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moveton
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:54
Faceless написав:
Навіть у великих мережах де завжди є термінали сильно виріс готівковий оборот, бо проблеми зі зв'язком.
Так и до войны постоянно на кассах было столпотворение и сейчас, т.к. народ не может пользоваться картами на самообслуживании. А ещё появилась у многих хорошая фишка - доставка на дом или собрали заранее товар и его оплатил картой и за 3 мин. забрал без толпы, тревоги и света...))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 28 гру, 2022 14:01
moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
Налом уже лет 15 не пользуюсь.
Даже конверт-депо с одной только доходностью в $1500 в месяц обходятся без гривневого и валютного нала? Уважуха, да!
Валюту я приобрёл во время войны часть за бугром и именно с карты, а сейчас своим знакомым кидаю на карту грн. и получаю у.е. Далее меняю у них же когда надо на карту грн. и через приложение перекидываю в банк и открываю дело. Забрал у.е. налом в банке и далее опять валютчику и прошу иногда кинуть именно на карту грн.
В чем проблемы??? схем миллионы есть, главное мозги не потерять...))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 28 гру, 2022 14:13
А чи залежить курс від ефективності витрат у країні?
Бо от цікаво, все-таки, як наші спонсори терплять особливості укр.витрат на війну. (це ж наразі ~половина річного бюджету!? == спонсорські гроші, чи не так...)
Навіть якщо взяти самі лише зарплати -- то ситуація дивна.
Напр., до поранення ми тримали фронт. І ми -- то якось дуже розмите поняття, бо я зрештою почав рахувати людей і здивувався, що на фронті (дві лісосмуги == ~1.5км фронту) з роти (== сотня, якщо укр мовою) було ~36 людей. Ще ~половина (18) -- мали в цей час вихідні дні. Нехай 54сумарно. Ще керівництво, аеро, і т.п., кілька відпускників, але сума якось не сходилась. Навіть якщо не 100, а 9х.
Але у всіх було 113к₴/міс. Зд., навіть у тих, що примудрялись напиватись аж на НайПередовішій Передовій (НПП)...
(так було місяці тому, нині все на порядки краще, звісно ж, і жоден москвин не просковзне
)
1500км фронту -- отже треба 100тис.людей
А ще ж і тилове забезпечення...
Після поранення -- теж цікаво. Люди кажуть, що навіть по кілька місяців в госпіталях чи на реабілітаціях отримували по 113к₴.
І лише після "повернення в частину" може впаде до 43к₴. І це навіть людям, від яких вже майже ніякої користі. І які дуріють, бо не мають змоги хоч би за власний рахунок "побути вдома".
І купа військ в глибоких тилах, що отримують 43к₴ от зовсім ні за що. Замість заміняти фронтовиків, і дати їм відпочити.
І витрата матеріалів теж якась сумнівна.
От приходжу я на якесь НПП, а там відкритий цинк, майже повний (1000шт!), валяється під небом, патрони мокрі, у воді, іржавіють... Не міг зрозуміти, для чого його відкрили, і чому потім не роздали все людям... Чи хоч би вистріляли просто так (потролити). Була і така практика.
Невже патрони аж такі дешеві, тим більше, що не маємо ж власного виробництва...
Невже гроші, що нам їх дають, аж так неважливі Заходові?
Чи, може це й на краще, якщо ми заборгуємо їм якнайбільше, і вони потім матимуть підстави не дозволити нашим клептархам надто нахабно тут царювати? Але коли вже прийде те "зовн.управління", і розгляд укр.судових справ у лондонських судах?
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