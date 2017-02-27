Додано: Сер 28 гру, 2022 14:13

Бо от цікаво, все-таки, як наші спонсори терплять особливості укр.витрат на війну. (це ж наразі ~половина річного бюджету!? == спонсорські гроші, чи не так...)Навіть якщо взяти самі лише зарплати -- то ситуація дивна.Напр., до поранення ми тримали фронт. І ми -- то якось дуже розмите поняття, бо я зрештою почав рахувати людей і здивувався, що на фронті (дві лісосмуги == ~1.5км фронту) з роти (== сотня, якщо укр мовою) було ~36 людей. Ще ~половина (18) -- мали в цей час вихідні дні. Нехай 54сумарно. Ще керівництво, аеро, і т.п., кілька відпускників, але сума якось не сходилась. Навіть якщо не 100, а 9х.Але у всіх було 113к₴/міс. Зд., навіть у тих, що примудрялись напиватись аж на НайПередовішій Передовій (НПП)...(так було місяці тому, нині все на порядки краще, звісно ж, і жоден москвин не просковзне1500км фронту -- отже треба 100тис.людейА ще ж і тилове забезпечення...Після поранення -- теж цікаво. Люди кажуть, що навіть по кілька місяців в госпіталях чи на реабілітаціях отримували по 113к₴.І лише після "повернення в частину" може впаде до 43к₴. І це навіть людям, від яких вже майже ніякої користі. І які дуріють, бо не мають змоги хоч би за власний рахунок "побути вдома".І купа військ в глибоких тилах, що отримують 43к₴ от зовсім ні за що. Замість заміняти фронтовиків, і дати їм відпочити.І витрата матеріалів теж якась сумнівна.От приходжу я на якесь НПП, а там відкритий цинк, майже повний (1000шт!), валяється під небом, патрони мокрі, у воді, іржавіють... Не міг зрозуміти, для чого його відкрили, і чому потім не роздали все людям... Чи хоч би вистріляли просто так (потролити). Була і така практика.Невже патрони аж такі дешеві, тим більше, що не маємо ж власного виробництва...Невже гроші, що нам їх дають, аж так неважливі Заходові?Чи, може це й на краще, якщо ми заборгуємо їм якнайбільше, і вони потім матимуть підстави не дозволити нашим клептархам надто нахабно тут царювати? Але коли вже прийде те "зовн.управління", і розгляд укр.судових справ у лондонських судах?