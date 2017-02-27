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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:37
budivelnik написав: Faceless написав:
Щодо конвертації. Податковий кодекс поки що ніяк ці операції не оподатковує, тому ніякого порушення немає.
Ми про що?
Про ймовірну зміну і шляхи реалізації цієї зміни?
Чи про максимальне збереження старих правил?
Так тоді
Єдиний податок - 2400 грн в місяць(ЄСВ+ПДФО) при доході до 5 млн в рік
Загальна система- 2400 грн в місяць(ЄСВ+ПДФО) при зарплаті 0,075млн в рік
Погоджуєтесь що різниця в 10-70 разів це якось не коректно по відношенню до загальної системи?
Це ви про яку групу? Про другу?
Ну і ви самі прекрасно знаєте, що між реально підприємцем і просто найманим працівником, ціла прірва, бо в першого є й витрати, і порівнювати податкове навантаження на всю виручку і на зарплатню то, м'яко кажучи, неправильно.
Якщо ж натяк на ухилення від оподаткування найманих працівників через їх оформлення ФОП, тут я цілком погоджуюсь, але чи варто з цим боротися саме вищезгаданими способом? Або, якщо й запроваджувати подібне, то виключно для цієї категорії?
budivelnik написав: Faceless написав:
Щодо вашої останньої пропозиції. Тобто, ви пропонуєте на кожний звітний період подавати повну декларацію щодо своїх статків, на рахунках і готівкою?
Не правильно зрозуміли...
Наприклад
Нововедення вводиться з наприклад 01-03-2023 року....
Кожен має право зняти з рахунків(своїх) суму яка була в нього на рахунках станом на 01-03-2023....
І все
З 01-03-2023 - починає діяти пропозиція яку я описав вище....
Тут звичайно виникне питання по варіантам коли Ви берете гроші з повітря= неоподатковані доходи і кладете їх на депо.....
Але й з цим можна лекгко поборотись...Схема існує...Просто розписувати і дебатувати про неї тут - якось передчасно...Адже сама ідея оподатковувати зняття з рахунку готівки - це пробна куля...мета якої визначити на скільки населення погодиться підняти оподаткування в порівнянні з сьогоднішнім рівнем...
Те що описував я - це не підняття рівня оподаткування...це вирівнювання оподаткування доходів між загальною і єдиною системами в якому
загальна - рівень опускається
єдина - рівень росте
сіра/чорна - вперше оподатковується.
Так, тут я вас спочатку хибно зрозумів. Ви пропонуєте, по суті, почати з нульової декларації, про яку вже бозна скільки років розмови.
Щодо вирівнювання рівня оподаткування між єдиним податком і загальною системою - тут перш за все треба розрізняти оподаткування реально підприємців (з витратами) і просто мінімізацію через оформлення найманих працівників "підприємцями", в яких весь оборот і є їх прибуток. Тут як на мене варто збільшити кількість груп з різними ставками залежно від виду діяльності (приблизно як в Польщі), щоб і плюси спрощеної системи залишити, і мінімізувати такі перекоси
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:42
Alien написав:
Висловлю свою думку про придуркувату ідею ввести податок на зняття готівки. Я так бачу що наслідком цього безглуздя стане просте ще більший відхід у нал. Особливо сірого ринку. Просто ще менше налу будуть повертатись у банки ніж зараз. Готівка буде ще гіршої якості адже вона просто буде довше обертатись поза банками. Просто зараз можна в банк покласти а потім коли треба зняти безкоштовно. І дехто так вчиняє. Але у разі якщо буде коміс то матиме сенс просто тримати готівку довше не виходячи в безготівку. Цікаво чи можновладці до цього допетрають?
Налом уже лет 15 не пользуюсь. В кармане максимум 2тыс.грн.держу. Уважуха у кого есть терминалы там и отовариваюсь.
А с начало войны вообще многие перешли на карты.. Малый и средний бизнес перешёл на 90% по безналу и картам. Чёрный нал ходил и будет ходить и здесь для него не существуют распоряжения НБУ, для этого есть др. схемы и учреждения...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:48
Игорь Алексеевич написав: Alien написав:
Висловлю свою думку про придуркувату ідею ввести податок на зняття готівки. Я так бачу що наслідком цього безглуздя стане просте ще більший відхід у нал. Особливо сірого ринку. Просто ще менше налу будуть повертатись у банки ніж зараз. Готівка буде ще гіршої якості адже вона просто буде довше обертатись поза банками. Просто зараз можна в банк покласти а потім коли треба зняти безкоштовно. І дехто так вчиняє. Але у разі якщо буде коміс то матиме сенс просто тримати готівку довше не виходячи в безготівку. Цікаво чи можновладці до цього допетрають?
Налом уже лет 15 не пользуюсь. В кармане максимум 2тыс.грн.держу. Уважуха у кого есть терминалы там и отовариваюсь.
А с начало войны вообще многие перешли на карты.. Малый и средний бизнес перешёл на 90% по безналу и картам. Чёрный нал ходил и будет ходить и здесь для него не существуют распоряжения НБУ, для этого есть др. схемы и учреждения...
Ага, особливо під час довгих блекаутів
Навіть у великих мережах де завжди є термінали сильно виріс готівковий оборот, бо проблеми зі зв'язком.
Ви точно в Україні?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:54
Игорь Алексеевич написав:
Налом уже лет 15 не пользуюсь.
Даже конверт-депо с одной только доходностью в $1500 в месяц обходятся без гривневого и валютного нала? Уважуха, да!
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:54
Faceless написав:
Навіть у великих мережах де завжди є термінали сильно виріс готівковий оборот, бо проблеми зі зв'язком.
Так и до войны постоянно на кассах было столпотворение и сейчас, т.к. народ не может пользоваться картами на самообслуживании. А ещё появилась у многих хорошая фишка - доставка на дом или собрали заранее товар и его оплатил картой и за 3 мин. забрал без толпы, тревоги и света...))
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Додано: Сер 28 гру, 2022 14:01
moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
Налом уже лет 15 не пользуюсь.
Даже конверт-депо с одной только доходностью в $1500 в месяц обходятся без гривневого и валютного нала? Уважуха, да!
Валюту я приобрёл во время войны часть за бугром и именно с карты, а сейчас своим знакомым кидаю на карту грн. и получаю у.е. Далее меняю у них же когда надо на карту грн. и через приложение перекидываю в банк и открываю дело. Забрал у.е. налом в банке и далее опять валютчику и прошу иногда кинуть именно на карту грн.
В чем проблемы??? схем миллионы есть, главное мозги не потерять...))
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Додано: Сер 28 гру, 2022 14:13
А чи залежить курс від ефективності витрат у країні?
Бо от цікаво, все-таки, як наші спонсори терплять особливості укр.витрат на війну. (це ж наразі ~половина річного бюджету!? == спонсорські гроші, чи не так...)
Навіть якщо взяти самі лише зарплати -- то ситуація дивна.
Напр., до поранення ми тримали фронт. І ми -- то якось дуже розмите поняття, бо я зрештою почав рахувати людей і здивувався, що на фронті (дві лісосмуги == ~1.5км фронту) з роти (== сотня, якщо укр мовою) було ~36 людей. Ще ~половина (18) -- мали в цей час вихідні дні. Нехай 54сумарно. Ще керівництво, аеро, і т.п., кілька відпускників, але сума якось не сходилась. Навіть якщо не 100, а 9х.
Але у всіх було 113к₴/міс. Зд., навіть у тих, що примудрялись напиватись аж на НайПередовішій Передовій (НПП)...
(так було місяці тому, нині все на порядки краще, звісно ж, і жоден москвин не просковзне
)
1500км фронту -- отже треба 100тис.людей
А ще ж і тилове забезпечення...
Після поранення -- теж цікаво. Люди кажуть, що навіть по кілька місяців в госпіталях чи на реабілітаціях отримували по 113к₴.
І лише після "повернення в частину" може впаде до 43к₴. І це навіть людям, від яких вже майже ніякої користі. І які дуріють, бо не мають змоги хоч би за власний рахунок "побути вдома".
І купа військ в глибоких тилах, що отримують 43к₴ от зовсім ні за що. Замість заміняти фронтовиків, і дати їм відпочити.
І витрата матеріалів теж якась сумнівна.
От приходжу я на якесь НПП, а там відкритий цинк, майже повний (1000шт!), валяється під небом, патрони мокрі, у воді, іржавіють... Не міг зрозуміти, для чого його відкрили, і чому потім не роздали все людям... Чи хоч би вистріляли просто так (потролити). Була і така практика.
Невже патрони аж такі дешеві, тим більше, що не маємо ж власного виробництва...
Невже гроші, що нам їх дають, аж так неважливі Заходові?
Чи, може це й на краще, якщо ми заборгуємо їм якнайбільше, і вони потім матимуть підстави не дозволити нашим клептархам надто нахабно тут царювати? Але коли вже прийде те "зовн.управління", і розгляд укр.судових справ у лондонських судах?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 14:34
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
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42,30/42,70
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42,25/42,70
камнем...
40,35/40,55
42,15/42,55
40,40/40,60
42,20/42,60[/quote]
40,45/40,65
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Додано: Сер 28 гру, 2022 15:09
Faceless написав: Игорь Алексеевич написав: Alien написав:
Висловлю свою думку про придуркувату ідею ввести податок на зняття готівки. Я так бачу що наслідком цього безглуздя стане просте ще більший відхід у нал. Особливо сірого ринку. Просто ще менше налу будуть повертатись у банки ніж зараз. Готівка буде ще гіршої якості адже вона просто буде довше обертатись поза банками. Просто зараз можна в банк покласти а потім коли треба зняти безкоштовно. І дехто так вчиняє. Але у разі якщо буде коміс то матиме сенс просто тримати готівку довше не виходячи в безготівку. Цікаво чи можновладці до цього допетрають?
Налом уже лет 15 не пользуюсь. В кармане максимум 2тыс.грн.держу. Уважуха у кого есть терминалы там и отовариваюсь.
А с начало войны вообще многие перешли на карты.. Малый и средний бизнес перешёл на 90% по безналу и картам. Чёрный нал ходил и будет ходить и здесь для него не существуют распоряжения НБУ, для этого есть др. схемы и учреждения...
Ага, особливо під час довгих блекаутів Навіть у великих мережах де завжди є термінали сильно виріс готівковий оборот, бо проблеми зі зв'язком.
Ви точно в Україні?
З власного досвіду
Позаминулого тижня. АТБ. Планово немає єлектрики. Генератор працює, термінали ні. Готівка
Минулого тижня. ОККО. світло є, термінали не працюють. Готівка
Сьогодні. Той самий АТБ, генератор працює, термінали теж
Тобто, навіть за наявності працюючого генератора, термінал можє не працювати. І це така лотерея
Так що, полюбляє Игорь Алексеевич накинути лайна
PS. До речі, стала дуже популярна послуга "готівка на касі". З якого це дива, коли можна карткою розрахуватись ?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 16:18
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............28.12.2022.........29.12.2022
дата розрахунку............27.12.2022..........28.12.2022
Євро...............................38,8852...............38,9437...+0.15%
Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0649 (вчера 1.0633)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.o4 (вчера 104.25)
Мировые рынки сохраняют спокойствие.
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