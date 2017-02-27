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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:50
Faceless написав:
Щодо вирівнювання рівня оподаткування між єдиним податком і загальною системою - тут перш за все треба розрізняти оподаткування реально підприємців (з витратами) і просто мінімізацію через оформлення найманих працівників "підприємцями", в яких весь оборот і є їх прибуток. Тут як на мене варто збільшити кількість груп з різними ставками залежно від виду діяльності (приблизно як в Польщі), щоб і плюси спрощеної системи залишити, і мінімізувати такі перекоси
1Складність будь якої системи залежить від кількості правил в квадраті...(деколи в кубі)
Ви пропонуєте збільшити кількість варіантів оподаткування...розумієте що це гаплик?
2 Що заважає привязати ставку Єдиного податку до середньої зарплати по Україні?( зараз вона привязана до мінімальної.
Ви впевнені що підприємництвом повинні займатись ті хто не в стані заробити середню в місяць? ..особливо якщо врахувати що вони звільнені від моря паперової роботи.
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budivelnik
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:47
budivelnik написав:
Ви пропонуєте збільшити кількість варіантів оподаткування...розумієте що це гаплик?
Це якраз групи спрощеного оподаткування, водночас я не пропоную ускладнювати, як ви пропонуєте, всілякими податками на зняття готівки з підрахунками доходів кожного громадянина в податковій і купою донарахувань і перерахувань відповідно до того.
budivelnik написав:
2 Що заважає привязати ставку Єдиного податку до середньої зарплати по Україні?( зараз вона привязана до мінімальної.
Ви впевнені що підприємництвом повинні займатись ті хто не в стані заробити середню в місяць? ..особливо якщо врахувати що вони звільнені від моря паперової роботи.
Мінімальна мені теж не дуже до вподоби, але й різні цифри щомісяця (а середня ж змінюється щосмісяця) тільки ускладнюють систему, що якби зветься "спрощеною". Крім того, аргумент щодо середньої по країні зарплати для малих містечок на периферії може здаватися не надто обґрунтованим. Я не притримуюсь поглядів, що підприємець обов'язково має відповідати якимось критеріям успішності, те, що не скиглить, щось робить, щось заробляє і не просить соцдопомоги - це вже добре
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