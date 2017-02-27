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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10198101991020010201

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 146
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
26%
38
40,50-41,00
22%
32
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Faceless написав:Щодо вирівнювання рівня оподаткування між єдиним податком і загальною системою - тут перш за все треба розрізняти оподаткування реально підприємців (з витратами) і просто мінімізацію через оформлення найманих працівників "підприємцями", в яких весь оборот і є їх прибуток. Тут як на мене варто збільшити кількість груп з різними ставками залежно від виду діяльності (приблизно як в Польщі), щоб і плюси спрощеної системи залишити, і мінімізувати такі перекоси
1Складність будь якої системи залежить від кількості правил в квадраті...(деколи в кубі)
Ви пропонуєте збільшити кількість варіантів оподаткування...розумієте що це гаплик?
2 Що заважає привязати ставку Єдиного податку до середньої зарплати по Україні?( зараз вона привязана до мінімальної.
Ви впевнені що підприємництвом повинні займатись ті хто не в стані заробити середню в місяць? ..особливо якщо врахувати що вони звільнені від моря паперової роботи.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Ви пропонуєте збільшити кількість варіантів оподаткування...розумієте що це гаплик?

Це якраз групи спрощеного оподаткування, водночас я не пропоную ускладнювати, як ви пропонуєте, всілякими податками на зняття готівки з підрахунками доходів кожного громадянина в податковій і купою донарахувань і перерахувань відповідно до того.
  budivelnik написав:2 Що заважає привязати ставку Єдиного податку до середньої зарплати по Україні?( зараз вона привязана до мінімальної.
Ви впевнені що підприємництвом повинні займатись ті хто не в стані заробити середню в місяць? ..особливо якщо врахувати що вони звільнені від моря паперової роботи.

Мінімальна мені теж не дуже до вподоби, але й різні цифри щомісяця (а середня ж змінюється щосмісяця) тільки ускладнюють систему, що якби зветься "спрощеною". Крім того, аргумент щодо середньої по країні зарплати для малих містечок на периферії може здаватися не надто обґрунтованим. Я не притримуюсь поглядів, що підприємець обов'язково має відповідати якимось критеріям успішності, те, що не скиглить, щось робить, щось заробляє і не просить соцдопомоги - це вже добре
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  pesikot написав:Позаминулого тижня. АТБ. Планово немає єлектрики. Генератор працює, термінали ні. Готівка
Минулого тижня. ОККО. світло є, термінали не працюють. Готівка
Было и у меня такое, проехал пару кварталов в др. АТБ и там всё працюе. Чего чего, а АТБ сейчас больше чем раньше наливаек.)) Налом пользуются сегодня особенно физики за покупки товаров, у которых финансовых знаний 000%
А кроме АТБ есть ещё не одна сеть и тем более много др. отличных ТЦ.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:07

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Позаминулого тижня. АТБ. Планово немає єлектрики. Генератор працює, термінали ні. Готівка
Минулого тижня. ОККО. світло є, термінали не працюють. Готівка
Было и у меня такое, проехал пару кварталов в др. АТБ и там всё працюе. Чего чего, а АТБ сейчас больше чем раньше наливаек.)) Налом пользуются сегодня особенно физики за покупки товаров, у которых финансовых знаний 000%
А кроме АТБ есть ещё не одна сеть и тем более много др. отличных ТЦ.))

Меньше принимать на грудь нужно, нал для стран со слаборазвитой финансовой системой - это самое то.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Меньше принимать на грудь нужно, нал для стран со слаборазвитой финансовой системой - это самое то.
Тогда можно отказаться от смартфонов и перейти всем на стационарные телефоны. Они пашут отлично и без электричества. Лучше покупать те аппараты, которые крутить третьим пальцем диск надо.))
Игорь Алексеевич
 
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