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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:47
budivelnik написав:
Ви пропонуєте збільшити кількість варіантів оподаткування...розумієте що це гаплик?
Це якраз групи спрощеного оподаткування, водночас я не пропоную ускладнювати, як ви пропонуєте, всілякими податками на зняття готівки з підрахунками доходів кожного громадянина в податковій і купою донарахувань і перерахувань відповідно до того.
budivelnik написав:
2 Що заважає привязати ставку Єдиного податку до середньої зарплати по Україні?( зараз вона привязана до мінімальної.
Ви впевнені що підприємництвом повинні займатись ті хто не в стані заробити середню в місяць? ..особливо якщо врахувати що вони звільнені від моря паперової роботи.
Мінімальна мені теж не дуже до вподоби, але й різні цифри щомісяця (а середня ж змінюється щосмісяця) тільки ускладнюють систему, що якби зветься "спрощеною". Крім того, аргумент щодо середньої по країні зарплати для малих містечок на периферії може здаватися не надто обґрунтованим. Я не притримуюсь поглядів, що підприємець обов'язково має відповідати якимось критеріям успішності, те, що не скиглить, щось робить, щось заробляє і не просить соцдопомоги - це вже добре
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:45
Игорь Алексеевич
По поводу CBDC что скажете?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:52
budivelnik написав:
Єдиний податок - 2400 грн в місяць(ЄСВ+ПДФО) при доході до 5 млн в рік
Загальна система- 2400 грн в місяць(ЄСВ+ПДФО) при зарплаті 0,075млн в рік
"5 млн" і "до 5 млн" - це не одне й те саме
до того ж 5 млн - це не дохід, а оборот.
Якщо мова йде про торгівлю чимось - то рахувати тільки націнку, мінус витрати, і ті 5 млн ще виторгувати треба.
Ну і не забувати, що ФОП то є самозайнята людина, що не шукає допомоги від держави.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 22:06
edvardd написав:
40,45/40,65
42,20/42,60
В Кам'янському сьогодні було
40,30/40,55
42,30/42,60
В приваті продаж 40,15, та навіть долар в касі був на видачу (не знаю, чи був на продаж)
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