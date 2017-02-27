budivelnik написав:Ви пропонуєте збільшити кількість варіантів оподаткування...розумієте що це гаплик?
Це якраз групи спрощеного оподаткування, водночас я не пропоную ускладнювати, як ви пропонуєте, всілякими податками на зняття готівки з підрахунками доходів кожного громадянина в податковій і купою донарахувань і перерахувань відповідно до того.
budivelnik написав:2 Що заважає привязати ставку Єдиного податку до середньої зарплати по Україні?( зараз вона привязана до мінімальної. Ви впевнені що підприємництвом повинні займатись ті хто не в стані заробити середню в місяць? ..особливо якщо врахувати що вони звільнені від моря паперової роботи.
Мінімальна мені теж не дуже до вподоби, але й різні цифри щомісяця (а середня ж змінюється щосмісяця) тільки ускладнюють систему, що якби зветься "спрощеною". Крім того, аргумент щодо середньої по країні зарплати для малих містечок на периферії може здаватися не надто обґрунтованим. Я не притримуюсь поглядів, що підприємець обов'язково має відповідати якимось критеріям успішності, те, що не скиглить, щось робить, щось заробляє і не просить соцдопомоги - це вже добре
budivelnik написав:Єдиний податок - 2400 грн в місяць(ЄСВ+ПДФО) при доході до 5 млн в рік Загальна система- 2400 грн в місяць(ЄСВ+ПДФО) при зарплаті 0,075млн в рік
"5 млн" і "до 5 млн" - це не одне й те саме до того ж 5 млн - це не дохід, а оборот. Якщо мова йде про торгівлю чимось - то рахувати тільки націнку, мінус витрати, і ті 5 млн ще виторгувати треба. Ну і не забувати, що ФОП то є самозайнята людина, що не шукає допомоги від держави.
А чи залежить курс від ефективності витрат у країні? Бо от цікаво, все-таки, як наші спонсори терплять особливості укр.витрат на війну. (це ж наразі ~половина річного бюджету!? == спонсорські гроші, чи не так...) Невже гроші, що нам їх дають, аж так неважливі Заходові?
Без електрики слухав радіо і якраз говорили про різні видатки. То на з/п військовим Україна витрачає свої гроші, в тому числі залучені з ОВДП. А от вся соціалка та бюджетники якби з позичених та подарованих зовні. Звичайно, такий поділ умовний і, напевно, так стурбовані декларують, щоб не роздратувати зайве варварів з боліт. Але офіційно витрати на забезпечення виключно наш клопіт.
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