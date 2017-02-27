40,55-40,75 на зараз доляр
Вже 40,65-40,85 угору...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 гру, 2022 14:11
40,55-40,75 на зараз доляр
Вже 40,65-40,85 угору...
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 29 гру, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 гру, 2022 15:11
Додано: Чет 29 гру, 2022 15:38
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............29.12.2022...........30.12.2022
дата розрахунку.............28.12.2022............29.12.2022
Євро................................38,9437.................38,951...+0.02%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0651 (вчера 1.0649)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.15 (вчера 104.04)
Боковик сильно затянулся.
Анализ ликвидности показывает за вчера крупные расходы казначейства. За день близко к верхней границе недельных расходов. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что позавчера был даже небольшой доход.
Интервенции на МБ на этой неделе тоже весьма существенны - около 150 млн. в день.
Похоже, что окончание года все же сказывается.
Додано: Чет 29 гру, 2022 15:44
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