RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10199102001020110202

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 147
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
27%
39
40,50-41,00
22%
32
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:11

40,55-40,75 на зараз доляр
Вже 40,65-40,85 угору...
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 29 гру, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
alex lem
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 25.12.08
Подякував: 118 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:11

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,70
42,30/42,70

от испуга:
40,55/40,80
42,30/42,80

40,65/40,95
42,45/42,95
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8247
З нами з: 20.11.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:19

40,45/40,65
42,30/42,65
prodigy
 
Повідомлень: 9090
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3088 раз.
Подякували: 3156 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:38

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............29.12.2022...........30.12.2022
дата розрахунку.............28.12.2022............29.12.2022
Євро................................38,9437.................38,951...+0.02%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0651 (вчера 1.0649)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.15 (вчера 104.04)
Боковик сильно затянулся.

Анализ ликвидности показывает за вчера крупные расходы казначейства. За день близко к верхней границе недельных расходов. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что позавчера был даже небольшой доход.
Интервенции на МБ на этой неделе тоже весьма существенны - около 150 млн. в день.
Похоже, что окончание года все же сказывается.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6755
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5655 раз.
Подякували: 17958 раз.
 
Профіль
72
37
33
2
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:44

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:40,50/40,70
42,30/42,70
40,55/40,80
42,30/42,80
40,65/40,95
42,45/42,95
А курс растет, а курс растет,
И всё вокруг чего то ждёт... :) :)
asti
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10199102001020110202
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Patr1ot, vadm і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3175, 3176, 3177
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31764 35306810
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 гру, 2022 15:47
lrs7719
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12606873
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22877924
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.