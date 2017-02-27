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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10200102011020210203>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 148
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
26%
39
40,50-41,00
22%
33
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:11

40,55-40,75 на зараз доляр
Вже 40,65-40,85 угору...
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 29 гру, 2022 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:11

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,70
42,30/42,70

от испуга:
40,55/40,80
42,30/42,80

40,65/40,95
42,45/42,95
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:19

40,45/40,65
42,30/42,65
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:38

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............29.12.2022...........30.12.2022
дата розрахунку.............28.12.2022............29.12.2022
Євро................................38,9437.................38,951...+0.02%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0651 (вчера 1.0649)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.15 (вчера 104.04)
Боковик сильно затянулся.

Анализ ликвидности показывает за вчера крупные расходы казначейства. За день близко к верхней границе недельных расходов. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что позавчера был даже небольшой доход.
Интервенции на МБ на этой неделе тоже весьма существенны - около 150 млн. в день.
Похоже, что окончание года все же сказывается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:44

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:40,50/40,70
42,30/42,70
40,55/40,80
42,30/42,80
40,65/40,95
42,45/42,95
А курс растет, а курс растет,
И всё вокруг чего то ждёт... :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:43

42,45/42,95[/quote]А курс растет, а курс растет,
И всё вокруг чего то ждёт... :) :)[/quote]

И будет расти! Экономики нет, основная работа для оставшихся это ВСУ. Смешно сказать, если бы не было так горько, но в Николаеве основной налогоплательщик щаз это ВСУ. Нам платят спонсоры, но война закончилась, мы победили и платить перестали. Пока ту экономику перезапустишь… Так шо покупайте баксы! Если у вас конечно есть за что)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

всім привіт!
чому курс долара вверх пішов так стрімко, хто знає?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:15

  Yuri_61 написав:всім привіт!
чому курс долара вверх пішов так стрімко, хто знає?

я знаю , але вам не скажу , бо ви не здивуєтесь
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:47

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,50/40,70
42,30/42,70

от испуга:
40,55/40,80
42,30/42,80

40,65/40,95
42,45/42,95

40,65/41,05
42,40/43,05
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:56

  Yuri_61 написав:всім привіт!
чому курс долара вверх пішов так стрімко, хто знає?

Можно ответить словами классика
  дядя Caша написав:Несмотря на астрономическое количество повторов этого «загона карибу», эта «фауна» наличного рынка напрочь отказывается умнеть или эволюционировать.

Киев. утро прием 40,42. вечер прием 40,65
23-25 копеек за день быстро ли это ?

Но я думаю канторы просто переставляют цифры. Ведь Вы же сегодня не брали ? И я не брал. Тогда кто же брал ?
Игорь
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