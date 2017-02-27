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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 гру, 2022 19:03
lamal написав: Yuri_61 написав:
всім привіт!
чому курс долара вверх пішов так стрімко, хто знає?
я знаю , але вам не скажу , бо ви не здивуєтесь
дякую за аргументовану відповідь
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Додано: Чет 29 гру, 2022 19:05
Игорь написав:
Но я думаю канторы просто переставляют цифры. Ведь Вы же сегодня не брали ? И я не брал. Тогда кто же брал ?
очевидно же , не ми))
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Додано: Чет 29 гру, 2022 19:07
Игорь написав: Yuri_61 написав:
всім привіт!
чому курс долара вверх пішов так стрімко, хто знає?
Можно ответить словами классика
дядя Caша написав:Несмотря на астрономическое количество повторов этого «загона карибу», эта «фауна» наличного рынка напрочь отказывается умнеть или эволюционировать.
Киев. утро прием 40,42. вечер прием 40,65
23-25 копеек за день быстро ли это ?
Но я думаю канторы просто переставляют цифры. Ведь Вы же сегодня не брали ? И я не брал. Тогда кто же брал ?
в знайомій обмінці мені сказали, що вони сьогодні три рази обновляли курс
і дякую за цитату класика.
Мене цікавить, чи зупиниться знецінення гривні на 50% ?
Чи буде 2-х кратний девал?
Математики є тут?
Які були девали в Україні та інших країнах. Чи є якась психологічна градація. кратність девалів?
Я колись давно, за допомогою емпірічних формул, вирахував закономірність фактичного курсу долара від розміру ЗВР і грошового агрегату М2.
формула така: Курс$ = М2/ЗВР*0,3, де 0,3 - 0,8 - емпірічний коефіцієнт, в залежності від динаміки платіжного балансу Україн і розміру середньої зарплати в Україні.
Формула мною була перевірена за всі роки незалежної України і розбіжність між курсом долара, розрахованого по цій формулі і фактичним курсом долара складала від 1% до максимум +- 10%
важаю це чудовий результат.
Але розрахунок коефіцієнту був на основі графіків платіжного балансу і середньої заробітної плати.
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Yuri_61
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Vic
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