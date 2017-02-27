Додано: Чет 29 гру, 2022 19:07

Игорь написав: Yuri_61 написав: всім привіт!

чому курс долара вверх пішов так стрімко, хто знає? всім привіт!чому курс долара вверх пішов так стрімко, хто знає?

Можно ответить словами классика

дядя Caша написав: Несмотря на астрономическое количество повторов этого «загона карибу», эта «фауна» наличного рынка напрочь отказывается умнеть или эволюционировать.



Киев. утро прием 40,42. вечер прием 40,65

23-25 копеек за день быстро ли это ?



Но я думаю канторы просто переставляют цифры. Ведь Вы же сегодня не брали ? И я не брал. Тогда кто же брал ? Можно ответить словами классикаКиев. утро прием 40,42. вечер прием 40,6523-25 копеек за день быстро ли это ?Но я думаю канторы просто переставляют цифры. Ведь Вы же сегодня не брали ? И я не брал. Тогда кто же брал ?

в знайомій обмінці мені сказали, що вони сьогодні три рази обновляли курсі дякую за цитату класика.Мене цікавить, чи зупиниться знецінення гривні на 50% ?Чи буде 2-х кратний девал?Математики є тут?Які були девали в Україні та інших країнах. Чи є якась психологічна градація. кратність девалів?Я колись давно, за допомогою емпірічних формул, вирахував закономірність фактичного курсу долара від розміру ЗВР і грошового агрегату М2.формула така: Курс$ = М2/ЗВР*0,3, де 0,3 - 0,8 - емпірічний коефіцієнт, в залежності від динаміки платіжного балансу Україн і розміру середньої зарплати в Україні.Формула мною була перевірена за всі роки незалежної України і розбіжність між курсом долара, розрахованого по цій формулі і фактичним курсом долара складала від 1% до максимум +- 10%важаю це чудовий результат.Але розрахунок коефіцієнту був на основі співідношення графіків платіжного балансу і середньої заробітної плати, що є доволі складним для розуміння непідготовленої людини.Також додатково і опосередковано мною враховавалася динаміка цін на міжнародних біржах на основні експортні позиції України а також відповідно цін на імпортні товари, критичні для України.Я доволі серйозно займався цією справою, але це потребувало багато часу і я перестав цим займатися.А зараз жалкую, що всі свої розрахункові файли я видалив.І мабуть, мені буде потрібно вінолвити ці розрахунки.Хто готовий допомогти мені у зборі необхідних вихідних даних, я готовий поділитися своєю методикою. Є така молода людина? Бо я вже старий. Результат буде гарантований, обіцяю, мною вже раніше це перевірено. Кажу правду.