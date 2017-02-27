дякую за аргументовану відповідь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 гру, 2022 19:03
Додано: Чет 29 гру, 2022 19:05
Додано: Чет 29 гру, 2022 19:07
в знайомій обмінці мені сказали, що вони сьогодні три рази обновляли курс
і дякую за цитату класика.
Мене цікавить, чи зупиниться знецінення гривні на 50% ?
Чи буде 2-х кратний девал?
Математики є тут?
Які були девали в Україні та інших країнах. Чи є якась психологічна градація. кратність девалів?
Я колись давно, за допомогою емпірічних формул, вирахував закономірність фактичного курсу долара від розміру ЗВР і грошового агрегату М2.
формула така: Курс$ = М2/ЗВР*0,3, де 0,3 - 0,8 - емпірічний коефіцієнт, в залежності від динаміки платіжного балансу Україн і розміру середньої зарплати в Україні.
Формула мною була перевірена за всі роки незалежної України і розбіжність між курсом долара, розрахованого по цій формулі і фактичним курсом долара складала від 1% до максимум +- 10%
важаю це чудовий результат.
Але розрахунок коефіцієнту був на основі співідношення графіків платіжного балансу і середньої заробітної плати, що є доволі складним для розуміння непідготовленої людини.
Також додатково і опосередковано мною враховавалася динаміка цін на міжнародних біржах на основні експортні позиції України а також відповідно цін на імпортні товари, критичні для України.
Я доволі серйозно займався цією справою, але це потребувало багато часу і я перестав цим займатися.
А зараз жалкую, що всі свої розрахункові файли я видалив.
І мабуть, мені буде потрібно вінолвити ці розрахунки.
Хто готовий допомогти мені у зборі необхідних вихідних даних, я готовий поділитися своєю методикою. Є така молода людина? Бо я вже старий. Результат буде гарантований, обіцяю, мною вже раніше це перевірено. Кажу правду.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 29 гру, 2022 19:43, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 29 гру, 2022 19:36
Всякие разные были. Последний карбованец на гривну меняли 100000 к одному только для того, чтобы гривна стала раза в два дороже, чем карбованец в момент своего введения. Это девал за три года и без войны. Поэтому можно высосать из пальца, что теперь девал будет на пару порядков сильнее.
Додано: Чет 29 гру, 2022 19:41
не путайте деноминацию с девальвацией )
Додано: Чет 29 гру, 2022 19:46
Yuri_61 ИМХО до кінця війни все буде +/- стабільно (+30% в рік). Після перемоги десь через рік чекаю х5-10 (для розгрібання гривневої піраміди ОВДП)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 29 гру, 2022 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 гру, 2022 19:47
Кто путает? Если после девала и деноминации в 100к стало в два раза дороже, то девал был 50к раз. Или нет?
Додано: Чет 29 гру, 2022 20:02
Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
І які це країни?
Наведіь, будь ласка, приклади з історії.
Особисто я не розумію, з якого дива, після закінчення війни повинен бути девал.
Я припускаю, що якщо надрукують гору нічим не підкрілену національну валюту, то ця валюта в результаті девальвує. Але якщо друкувати гривню пропорціонально до обєму надходжених доларі і євро, то немає передумов для девальвації гривні.
А одного бажання окремих осіб зовсім недостаньо,щоб надовго утримувати штучний курс.
Основні питання:
1) наскільки відсотків впала економічні показники України (виробництво експортно рієнтованої продукції).
2) наскільки зросли (впали) ціни на вищевказану продукцію і аналогічно на критичний імпорт для України.
3) чи вся грошова допомога країн ЄС і США йде на утримання української армії? Що залишається для відновлення економіки Укроаїни?
4) платіжний баланс України. Що з ним зараз?
Бажаю поспілкуватися з людиною, яка знає відповіді на всі ці питання.
Додано: Чет 29 гру, 2022 20:14
Yuri_61 Південна Корея (курс Хвану):
53 рік 60->180
54 рік 180->500
Афганістан (курс Афгані): 2002р 14к->43к, деномінація 1:1000
2003 р. 43->49
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 29 гру, 2022 20:53, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 29 гру, 2022 20:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ніхто точно не знає глибини дна, адже енергосистема ще поки якось тримається.
Як мінімум металургія знищена повністю, в мясо-молочна сфера і птахівництво теж вмре, ІТ сидить на валізах і втече після відкриття границь. 50% падіння це дуже оптимістичні прогнози, ИМХО буде падіння 60%+
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