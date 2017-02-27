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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10201102021020310204

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 149
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
26%
39
40,50-41,00
22%
33
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 21:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Я доволі серйозно займався цією справою, але це потребувало багато часу

Я регулярно ходжу в тренажорний зал, в тоиу приміщенні, на першому поверсі, є відділ якоїсь лотерії і я постійно там бачу азартних чоловіків в роках в окулярах з масивними лінзами. Там все серйозно - вони сидять обкладені стосами паперів і щось там скурпульозно вираховують, напевне займаються дуже серйозною науковою справою в надії взути власника цього казино-лотереї. Я придивляюсь до їх облич і кожен раз думаю, хто з них Yuri_61 ? Де він той невизнаний геній? :roll:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Василь-Рівне написав:
  Yuri_61 написав:Я доволі серйозно займався цією справою, але це потребувало багато часу

Я регулярно ходжу в тренажорний зал, в тоиу приміщенні, на першому поверсі, є відділ якоїсь лотерії і я постійно там бачу азартних чоловіків в роках в окулярах з масивними лінзами. Там все серйозно - вони сидять обкладені стосами паперів і щось там скурпульозно вираховують, напевне займаються дуже серйозною науковою справою в надії взути власника цього казино-лотереї. Я придивляюсь до їх облич і кожен раз думаю, хто з них Yuri_61 ? Де він той невизнаний геній? :roll:
Питання нашо (придивляєтесь)? Дохтурську пишете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:03

  Yuri_61 написав:Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
І які це країни?
Наведіь, будь ласка, приклади з історії.

Німеччина після 1 Світової. Та й в Угорщині щось подібне було.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:11

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
І які це країни?
Наведіь, будь ласка, приклади з історії.

Німеччина після 1 Світової. Та й в Угорщині щось подібне було.

Ремарк про Німеччину писав . інфляція була така що зарплату видавали кожний день по два рази , щоб людина встигла в магазинах щось собі купити.
yess
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:29

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
І які це країни?
Наведіь, будь ласка, приклади з історії.

Німеччина після 1 Світової. Та й в Угорщині щось подібне було.


Все так але є нюанс. Ці обидві країни програли війну. Якщо ми програємо курс валют навряд чи буде мати значення.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:30

  Игорь написав:Киев. утро прием 40,42. вечер прием 40,65
23-25 копеек за день быстро ли это ?

Но я думаю канторы просто переставляют цифры. Ведь Вы же сегодня не брали ? И я не брал. Тогда кто же брал ?


переставляют только прием. продажа уже не один день стабильна у меня в городе. 41 и ни копейки ниже.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Starikan написав:Німеччина після 1 Світової. Та й в Угорщині щось подібне було.

Це приклади того, що очікує на курс рубля...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:49

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
І які це країни?
Наведіь, будь ласка, приклади з історії.

Німеччина після 1 Світової. Та й в Угорщині щось подібне було.

вони виплачували контрибуцію переможцям, чи на що пан заморський патріот натякає?
flyman
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  #<1 ... 10201102021020310204
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