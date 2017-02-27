|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 гру, 2022 21:35
Yuri_61 написав:
Я доволі серйозно займався цією справою, але це потребувало багато часу
Я регулярно ходжу в тренажорний зал, в тоиу приміщенні, на першому поверсі, є відділ якоїсь лотерії і я постійно там бачу азартних чоловіків в роках в окулярах з масивними лінзами. Там все серйозно - вони сидять обкладені стосами паперів і щось там скурпульозно вираховують, напевне займаються дуже серйозною науковою справою в надії взути власника цього казино-лотереї. Я придивляюсь до їх облич і кожен раз думаю, хто з них Yuri_61 ? Де він той невизнаний геній?
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5716
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6430 раз.
- Подякували: 2915 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:00
Василь-Рівне написав: Yuri_61 написав:
Я доволі серйозно займався цією справою, але це потребувало багато часу
Я регулярно ходжу в тренажорний зал, в тоиу приміщенні, на першому поверсі, є відділ якоїсь лотерії і я постійно там бачу азартних чоловіків в роках в окулярах з масивними лінзами. Там все серйозно - вони сидять обкладені стосами паперів і щось там скурпульозно вираховують, напевне займаються дуже серйозною науковою справою в надії взути власника цього казино-лотереї. Я придивляюсь до їх облич і кожен раз думаю, хто з них Yuri_61 ? Де він той невизнаний геній?
Питання нашо (придивляєтесь)? Дохтурську пишете?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32490
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1358 раз.
- Подякували: 7654 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:03
Yuri_61 написав:
Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
І які це країни?
Наведіь, будь ласка, приклади з історії.
Німеччина після 1 Світової. Та й в Угорщині щось подібне було.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19072
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2441 раз.
- Подякували: 3046 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:11
Starikan написав: Yuri_61 написав:
Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
І які це країни?
Наведіь, будь ласка, приклади з історії.
Німеччина після 1 Світової. Та й в Угорщині щось подібне було.
Ремарк про Німеччину писав . інфляція була така що зарплату видавали кожний день по два рази , щоб людина встигла в магазинах щось собі купити.
-
yess
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 19.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:29
Starikan написав: Yuri_61 написав:
Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
І які це країни?
Наведіь, будь ласка, приклади з історії.
Німеччина після 1 Світової. Та й в Угорщині щось подібне було.
Все так але є нюанс. Ці обидві країни програли
війну. Якщо ми програємо курс валют навряд чи буде мати значення.
-
amtrans
-
-
- Повідомлень: 723
- З нами з: 20.10.08
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:30
Игорь написав:
Киев. утро прием 40,42. вечер прием 40,65
23-25 копеек за день быстро ли это ?
Но я думаю канторы просто переставляют цифры. Ведь Вы же сегодня не брали ? И я не брал. Тогда кто же брал ?
переставляют только прием. продажа уже не один день стабильна у меня в городе. 41 и ни копейки ниже.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7748
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:43
Starikan написав:
Німеччина після 1 Світової. Та й в Угорщині щось подібне було.
Це приклади того, що очікує на курс рубля...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:49
Starikan написав: Yuri_61 написав:
Ви хочете сказати, що на досвіді інших країн, після закінчення війни відбувається обовязковий кратний девал?
І які це країни?
Наведіь, будь ласка, приклади з історії.
Німеччина після 1 Світової. Та й в Угорщині щось подібне було.
вони виплачували контрибуцію переможцям, чи на що заморський патріот натякає?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30196
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2593 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:52
Приклад переможців 2 світової:
44 рік курс 50 франків/$
48 рік - 420 франків/$
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:55
Дюрі-бачі написав:
Приклад переможців 2 світової:
44 рік курс 50 франків/$
48 рік - 420 франків/$
Францию очень условно можно отнести к "победителям" во ВМВ.
-
Civis
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 08.03.15
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31770
|35307778
|
|
|1698
|12607047
|
|
|7975
|22877999
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|