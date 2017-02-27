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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10202102031020410205

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 151
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
26%
40
40,50-41,00
23%
34
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:58

Civis ИМХО нас чекає таке ж майбутнє з частковою відбудовою економіки, планом Маршала і т.д. ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  pesikot написав:З власного досвіду

Позаминулого тижня. АТБ. Планово немає єлектрики. Генератор працює, термінали ні. Готівка
Минулого тижня. ОККО. світло є, термінали не працюють. Готівка
Сильпо и Варус сегодня. На кассах с налом в руках человек 10 на каждую кассу. В зоне самоообслуж. людей практически нет, кричит охранник - проходите у кого карты, есть свободны места...
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 10202102031020410205
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