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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:58
Civis ИМХО нас чекає таке ж майбутнє з частковою відбудовою економіки, планом Маршала і т.д. ...
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:17
pesikot написав:
З власного досвіду
Позаминулого тижня. АТБ. Планово немає єлектрики. Генератор працює, термінали ні. Готівка
Минулого тижня. ОККО. світло є, термінали не працюють. Готівка
Сильпо и Варус сегодня. На кассах с налом в руках человек 10 на каждую кассу. В зоне самоообслуж. людей практически нет, кричит охранник - проходите у кого карты, есть свободны места...
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