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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:58
Civis ИМХО нас чекає таке ж майбутнє з частковою відбудовою економіки, планом Маршала і т.д. ...
Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сильпо и Варус сегодня. На кассах с налом в руках человек 10 на каждую кассу. В зоне самоообслуж. людей практически нет, кричит охранник - проходите у кого карты, есть свободны места...
Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:17
Корейська війна на мій погляд практично ідентична сьогоднішній.
Збігається майже все, включаючи "братоубійство", багато сотень тисяч трупів з тої сторони і підтримка всім світом нас / Південної Кореї, 38 паралель = лінія розмежування і тп.
Різниці по суті лише дві:
1 Китай.
2 Здохший путлєр/сталін.
Різницю можна звузити до п.1, бо хуйлуша здохне все одно як не крути, і наше майбутнє залежить від Китаю, а саме - його невтручання в війну.
А гривні нажаль капут все одно, незважаючи на перемогу.
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