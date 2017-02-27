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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 гру, 2022 22:58
Civis ИМХО нас чекає таке ж майбутнє з частковою відбудовою економіки, планом Маршала і т.д. ...
Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сильпо и Варус сегодня. На кассах с налом в руках человек 10 на каждую кассу. В зоне самоообслуж. людей практически нет, кричит охранник - проходите у кого карты, есть свободны места...
Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:17
Корейська війна на мій погляд практично ідентична сьогоднішній.
Збігається майже все, включаючи "братоубійство", багато сотень тисяч трупів з тої сторони і підтримка всім світом нас / Південної Кореї, 38 паралель = лінія розмежування і тп.
Різниці по суті лише дві:
1 Китай.
2 Здохший путлєр/сталін.
Різницю можна звузити до п.1, бо хуйлуша здохне все одно як не крути, і наше майбутнє залежить від Китаю, а саме - його невтручання в війну.
А гривні нажаль капут все одно, незважаючи на перемогу.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:03
Всім доброго ранку і з прийдешнім Новим 2023 роком!
Тож добре б було з Нового року запустити вгорі голосування - "Який курс очікуєте після війни/нашої перемоги?"
О, давно я не запитував свою знайому про стан її торгівлі... - тож, зараз їй напишу на Вайбер.
п.с.
Ну, і декілька слів про "справи під Бахмутом"...
Як нам тільки сказали під Херсоном, що на днях їдемо орієнтовно під Бахмут, то... то на всіх обличчях читалась тривога...
Навіть, пізніше і комбат признався, що теж йому було "не по собі"...
Але, побувавши тут вже більше двох тижнів - з яких 4дня на вогневій, то...
То скажу, що і влітку в Мико області були деякі дні теж такі, як і тут(хіба що тут більше наші насипають оркам з різних видів закордонної техніки... і більш "твердіше" гупає)
Тож -
Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!👍👍👍
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