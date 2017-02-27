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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10202102031020410205

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 153
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
27%
41
40,50-41,00
23%
35
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:58

Civis ИМХО нас чекає таке ж майбутнє з частковою відбудовою економіки, планом Маршала і т.д. ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  pesikot написав:З власного досвіду

Позаминулого тижня. АТБ. Планово немає єлектрики. Генератор працює, термінали ні. Готівка
Минулого тижня. ОККО. світло є, термінали не працюють. Готівка
Сильпо и Варус сегодня. На кассах с налом в руках человек 10 на каждую кассу. В зоне самоообслуж. людей практически нет, кричит охранник - проходите у кого карты, есть свободны места...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:17

  Дюрі-бачі написав:Південна Корея (курс Хвану):
53 рік 60->180
54 рік 180->500

Корейська війна на мій погляд практично ідентична сьогоднішній.
Збігається майже все, включаючи "братоубійство", багато сотень тисяч трупів з тої сторони і підтримка всім світом нас / Південної Кореї, 38 паралель = лінія розмежування і тп.
Різниці по суті лише дві:
1 Китай.
2 Здохший путлєр/сталін.
Різницю можна звузити до п.1, бо хуйлуша здохне все одно як не крути, і наше майбутнє залежить від Китаю, а саме - його невтручання в війну.
А гривні нажаль капут все одно, незважаючи на перемогу.
vkstsk
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 08:55

moveton
Когда вводили карбованец, яннварь 1992г., курс был 1 к 100.
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:03

Всім доброго ранку і з прийдешнім Новим 2023 роком!

  vkstsk написав:А гривні нажаль капут все одно, незважаючи на перемогу.
Тож добре б було з Нового року запустити вгорі голосування - "Який курс очікуєте після війни/нашої перемоги?"
  Ой+ написав:Завтра маси ще понесуть здавати валютні заначки, щоб дотаритись, чи вже продавці побіжуть конвертовувати виторги?
О, давно я не запитував свою знайому про стан її торгівлі... - тож, зараз їй напишу на Вайбер.

п.с.
Ну, і декілька слів про "справи під Бахмутом"...
Як нам тільки сказали під Херсоном, що на днях їдемо орієнтовно під Бахмут, то... то на всіх обличчях читалась тривога...
Навіть, пізніше і комбат признався, що теж йому було "не по собі"...

Але, побувавши тут вже більше двох тижнів - з яких 4дня на вогневій, то...
То скажу, що і влітку в Мико області були деякі дні теж такі, як і тут(хіба що тут більше наші насипають оркам з різних видів закордонної техніки... і більш "твердіше" гупає) ;)

Тож -
Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!👍👍👍
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:28

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:41

  Вело написав:moveton
Когда вводили карбованец, яннварь 1992г., курс был 1 к 100.

Це до якої валюти ви такий курс у січні 1992 року бачили? Коли в Україні в січні 1992 року вводили в обіг карбованець то обмін на рублі СРСР був 1 до 1. І в крамницях так само приймали. Це вже потім за рахунок більшої інфляції карбованець знецінився, але ніякого 1:100 при його введені не було в принципі
Alien
 
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курс скоче
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 10:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

vkstsk написав:Різниці по суті лише дві:
1 Китай.
2 Здохший путлєр/сталін.
Різницю можна звузити до п.1, бо хуйлуша здохне все одно як не крути, і наше майбутнє залежить від Китаю, а саме - його невтручання в війну.
А гривні нажаль капут все одно, незважаючи на перемогу.

Китай зацікавлений у розвалі рашки біля ніж хто інший.
Про яку перермогу йдеться? В Кореях хто переможець?
Ромасик
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