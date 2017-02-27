RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10203102041020510206

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 153
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
27%
41
40,50-41,00
23%
35
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:07

  Civis написав:
  Дюрі-бачі написав:Приклад переможців 2 світової:
44 рік курс 50 франків/$
48 рік - 420 франків/$


Францию очень условно можно отнести к "победителям" во ВМВ.

Тем не менее не думаю, что экономика Франции сильно пострадала во ВМВ.
reef
 
Повідомлень: 2755
З нами з: 28.08.07
Подякував: 185 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:40

  edvardd написав:Запорожье
40,70/41,10
42,45/43,10

40,75/41,10
42,55/43,10
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8253
З нами з: 20.11.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2685 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10203102041020510206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3176, 3177, 3178
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31776 35309096
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 гру, 2022 11:41
Patr1ot
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12607379
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22878080
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.