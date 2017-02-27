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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:07
Civis написав: Дюрі-бачі написав:
Приклад переможців 2 світової:
44 рік курс 50 франків/$
48 рік - 420 франків/$
Францию очень условно можно отнести к "победителям" во ВМВ.
Тем не менее не думаю, что экономика Франции сильно пострадала во ВМВ.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:40
edvardd написав:
Запорожье
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