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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10203102041020510206

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 153
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
12%
19
40,00-40,50
27%
41
40,50-41,00
23%
35
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
5%
8
42,00-42,50
7%
10
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
8%
13
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:07

  Civis написав:
  Дюрі-бачі написав:Приклад переможців 2 світової:
44 рік курс 50 франків/$
48 рік - 420 франків/$


Францию очень условно можно отнести к "победителям" во ВМВ.

Тем не менее не думаю, что экономика Франции сильно пострадала во ВМВ.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:40

  edvardd написав:Запорожье
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42,45/43,10

40,75/41,10
42,55/43,10
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:17

  Ромасик написав:Про яку перермогу йдеться? В Кореях хто переможець?

Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями.
Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття.
А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
vkstsk
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:38

  alex lem написав:40,7/40,9
42,4/42,65

40,8/41
42,5/42,8
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vkstsk написав:Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями.
Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття.
А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.


Там вообще всё бурно проходило: на первом этапе коммуняки заняли почти весь полуостров (остался только небольшой плацдарм в Пусане), потом силы ООН отпинали их обратно к китайской границе. На третьем этапе той войны сошлись на середине. Так что вся территория была в разрухе. Так как северяне (агрессоры) не достигли своих целей, то КНДР действительно можно условно признать проигравшей стороной.

Но по степени еб$нустости соседа и отсутствию явно проигрышей стороны (капитуляции) - аналогия очень хорошая с нашими событиями.
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