Тем не менее не думаю, что экономика Франции сильно пострадала во ВМВ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:07
Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:40
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:17
Враховуючи що Сеул був окупований якийсь час і Південній Кореї вдалося зберегти свою державу, то можна вважати їх переможцями.
Але ця перемога звичайно піррова з точки зору руйнувань, відновлення зайняло десятиліття.
А могло ж і не бути всіляких там самсунгів і кіа взагалі.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Там вообще всё бурно проходило: на первом этапе коммуняки заняли почти весь полуостров (остался только небольшой плацдарм в Пусане), потом силы ООН отпинали их обратно к китайской границе. На третьем этапе той войны сошлись на середине. Так что вся территория была в разрухе. Так как северяне (агрессоры) не достигли своих целей, то КНДР действительно можно условно признать проигравшей стороной.
Но по степени еб$нустости соседа и отсутствию явно проигрышей стороны (капитуляции) - аналогия очень хорошая с нашими событиями.
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